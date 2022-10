Nickeil Alexander-Walker en quête de stabilité

Il y a eu Alvin Gentry lors de saison rookie (2019/20), Stan Van Gundy lors de sa saison sophomore, puis Willie Green et Quin Snyder au cours de sa troisième saison, débutée avec les Pelicans et terminée avec le Jazz, et enfin Will Hardy cette saison.

Le constant est clair : à 24 ans seulement, Nickeil Alexander-Walker a déjà évolué sous les ordres de cinq coachs différents, alors qu’il ne débute que sa quatrième saison.

Nick Nurse, son seul point de repère

Une instabilité inhérente au business qu’est la NBA, mais pas évidente à gérer pour un jeune qui tente de faire son trou dans la ligue, puisqu’il doit sans cesse refaire ses preuves et tout reprendre à zéro à chaque changement de tacticien sur le banc.

« Dire que c’est compliqué à gérer serait un euphémisme » a ainsi confirmé le cousin de Shai Gilgeous-Alexander. « Ce n’est pas facile de se développer de manière constante quand on a connu cinq coachs en quatre saisons. Quand on observe la progression chez les joueurs, on remarque que celle-ci s’opère sous un même coach, avec un système défini et des rôles connus. Les joueurs progressent à partir de là. Dans mon cas, on peut dire sans exagérer que j’ai eu un rôle différent chaque saison, et je ne suis donc pas toujours au clair sur mon rôle. J’essaye encore de comprendre cela, et de savoir comment progresser. »

Pour bien mettre en perspective l’instabilité chronique qui caractérise le début de carrière du Canadien, il faut comprendre que le coach avec lequel il a le plus de vécu est… Nick Nurse, coach du Canada depuis l’été 2019, sous les ordres duquel l’arrière du Jazz a évolué l’été dernier lors du TQO de Victoria, et cet été lors de la fenêtre internationale pour les matches de qualifications pour le Mondial 2023.

« Je dirais qu’il a besoin de souffler un peu, d’un peu de stabilité » jugeait alors le coach de Toronto. « Je ne sais pas combien de coachs différents il a connus. Quatre ? Cinq ? Il a besoin qu’on lui donne une chance, qu’il soit au bon endroit au bon moment, qu’il s’intègre dans une rotation pour capitaliser chaque soir sur ses efforts de la veille. »

Toutes les places sont à prendre à Utah

Mais malgré ce carrousel chaotique de coachs qui enraye sa progression, Nickeil Alexander-Walker garde le moral et entend donc cette saison, pour de bon, s’assurer une place dans la rotation de son équipe en phase de transition.

« J’ai appris à être plus patient avec tout ce processus. J’ai le sentiment d’avoir à peine eu le temps de cligner des yeux, et me voilà déjà à ma quatrième saison. Donc je peux continuer à ruminer, ou je peux aller à salle et travailler plus fort que jamais, pour être sûr d’être prêt. »

Ce sera dans la rotation du coach rookie Will Hardy, qui entend poser les premières fondations d’une culture basée sur le travail, et prévient alors que ses joueurs vont devoir mériter leurs minutes. Il n’y aura ainsi de passe-droit pour personne.

« S’ils veulent du temps de jeu, ils doivent montrer qu’ils peuvent faire le sale boulot » a-t-il annoncé. « Ils doivent se mettre à jour avec le niveau physique de la NBA, se montrer en défense et plus largement cocher tous les petites cases qu’on ne voit pas dans la feuille de stats. »

Cette nuit, face aux Blazers, Nickeil Alexander-Walker n’a joué que huit minutes…