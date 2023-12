Karl-Anthony Towns et les Wolves trop puissants pour le Jazz

Les Wolves suivent le rythme des Celtics au sommet de la ligue. En s’imposant sans difficulté face au Jazz (101-90), Karl-Anthony Towns et sa troupe restent au sommet de leur conférence et partagent le même bilan que les Verts (14v-4d), comme numéros uns de la ligue.

Cette nuit, ils ont dû faire sans leur meilleur joueur Anthony Edwards, touché à la hanche lors de la victoire face au Thunder deux jours plus tôt, pour repousser une faible équipe du Jazz. Après une entame de rencontre très moyenne (20-23), les locaux ont mis un coup d’accélérateur dans le second quart-temps, marqué par un 15-0 infligé.

Coup d’accélérateur après la pause

En tête de peu à la pause (49-47), les locaux ont surtout fait la différence dans un troisième quart-temps maîtrisé de bout en bout. Avec un trio de joueurs très en forme. Karl-Anthony Towns d’abord, bien sûr. L’intérieur des Wolves s’est montré diablement efficace autant à l’intérieur, où il n’a pas trouvé beaucoup de résistance, que derrière l’arc.

Son gros match a été parfaitement complété par son compère à l’intérieur Rudy Gobert, qui a participé au festival offensif de son équipe dans la troisième période. Et pour alimenter cette paire, outre Mike Conley, auteur de ses deux paniers primés dans cette période, les Wolves ont pu compter sur un Nickeil Alexander-Walker suffisamment inspiré pour compenser l’absence d’Anthony Edwards.

Alexander-Walker fait le spectacle

En plus d’être très adroit, l’arrière s’est distingué à la création. On pense notamment à sa passe dans le dos en contre-attaque pour ouvrir la voie du dunk à Karl-Anthony Towns en contre-attaque. Dans ce domaine-ci, les Wolves ont d’ailleurs écrasé le Jazz 25 à 5. Grâce à ce trio, les Wolves prenaient leurs distances pour aborder la dernière période plus sereinement (84-66).

Dans les douze minutes suivantes, le Jazz (6v-13d) ne parviendra pas à recoller les morceaux. La faute à la qualité défensive de l’adversaire, mais également à la faiblesse offensive d’une équipe privée de ses deux meilleurs marqueurs, Lauri Markkanen et Jordan Clarkson. Le rookie Keyonte George a par exemple beaucoup tenté pour compenser, mais a beaucoup trop raté (4/19)…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rudy Gobert donne une leçon à son « remplaçant ». Le Français affrontait à nouveau son ancienne équipe et celui qui l’a remplacé dans la raquette du Jazz, Walker Kessler. Cette nuit, il n’y a pas eu photo entre eux. Toujours remplaçant depuis son retour de blessure, le pivot d’Utah a eu beaucoup de mal à exister face à son aîné. Ce dernier s’est offert le luxe de lui sortir, dans le troisième quart-temps, un « spin move » fluide et très inhabituel avant de finir devant lui main gauche. Plus tard, en fin de rencontre, Rudy Gobert est allé contrer son homologue qui tentait de s’élever vers le cercle. Au-delà de la différence sur le plan statistique, le Français, auteur de son 13e double-double de la saison a remporté son duel à distance.

– Intraitables à domicile face à incapables à l’extérieur. Récemment battus dans leur salle par les Kings, les Wolves ont repris leurs habitudes de victoire à domicile. Avec neuf succès en dix rencontres sur leurs terres, les joueurs du Minnesota gardent l’un des meilleurs bilans de la ligue chez eux. Tout l’inverse du Jazz qui, à l’instar des Rockets, des Pistons ou des Bulls, dispose de l’un des pires bilans de la ligue loin de leurs bases (1v-9d). Ces tendances pourraient se confirmer dans les jours à venir puisque les Wolves accueillent les Spurs, tandis que le Jazz se déplacera à Dallas.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.