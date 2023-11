Troy Brown Jr, du bout du banc au shoot de la gagne !

« One-and-done » à Oregon pour être drafté en 15e choix par les Wizards en 2018, Troy Brown Jr. (2m01, 24 ans) est actuellement dans sa sixième saison NBA. Et déjà quatre franchises…

Débarqué dans le Minnesota cet été, après une bonne saison chez les Lakers (7 points, 4 rebonds dont 38% à 3-points, record en carrière), Troy Brown Jr. était plutôt tenu à la portion congrue depuis le début de la saison, notamment scotché sur le banc pour quatre manches entiers, l’infâme « DNP – Coach’s Decision » !

« Clutch » au meilleur moment

La blessure à la cheville du 20 octobre dernier de Jaden McDaniels lui a ouvert du temps de jeu. Et Troy Brown Jr. en a profité mardi soir pour établir son nouveau record de saison (et de loin !) à 17 unités, à un très efficace 5/6 aux tirs dont 3/4 à 3-points.

Mieux, il a été « clutch » en l’absence d’Anthony Edwards, blessé à la hanche plus tôt dans la partie, en scorant 7 des 9 derniers points de Minny, dans sa victoire au finish contre OKC (106-103)

« À ce stade de ma carrière, c’est ça la NBA. Je peux passer de sixième homme à hors de la rotation », déclare pragmatiquement TBJ dans le Star Tribune. « C’est en fonction des besoins de l’équipe à chaque match. J’ai eu des hauts et des bas dans ma carrière. J’ai appris à gérer tout ça mentalement et ça m’aide beaucoup. J’essaie simplement de rester positif et d’apporter mon énergie. Je reste prêt. »

« Je n’ai jamais été un shooteur. Mais soit tu t’adaptes, soit on te laisse sur le côté ! »

Plusieurs fois dans le pétrin, à Washington puis à Chicago, Troy Brown Jr. a réussi à rebondir sous les palmiers de Los Angeles. Là-bas, il s’est peu à peu métamorphosé en « 3 & D » classique, en affinant ses qualités défensives tout en travaillant son tir de loin jusqu’à un niveau décent (qu’il a du mal à confirmer cette saison…).

« C’est sûr que je n’étais pas un shooteur en sortant de la fac », souffle-t-il. « Je crois que je devais tourner à 29% à l’époque. Je n’ai jamais été un shooteur. Mais soit tu t’adaptes, soit on te laisse sur le côté ! C’est comme ça que ça marche dans cette Ligue. J’apprécie les commentaires [élogieux de son coach], c’est un joli compliment. »

Plutôt habitué à porter le ballon pour créer du jeu, Troy Brown Jr. avait choisi les Wolves comme destination privilégiée pour leurs schémas offensifs ouverts, avec une vraie liberté d’initiative. Signé pour deux ans et 8 millions de dollars, un petit contrat, c’est une bonne pioche pour des Wolves qui peuvent viser haut dès cette année.

« C’est un bosseur. Dévoué à son travail », conclut Naz Reid. « Il est volontaire. Ça se voit ! Il est passé d’une situation où il n’avait aucune minute à une autre où on lui on en a donné un maximum, à cause de son apport. »

Troy Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 WAS 52 14 41.5 31.9 68.1 0.7 2.1 2.8 1.5 1.1 0.4 0.6 0.1 4.8 2019-20 WAS 69 26 43.9 34.1 78.4 1.1 4.5 5.6 2.6 1.9 1.2 1.1 0.1 10.4 2020-21 * All Teams 34 15 43.1 31.4 71.4 0.6 2.5 3.1 0.9 1.4 0.3 0.6 0.2 4.7 2020-21 * WAS 21 14 37.1 30.4 66.7 0.5 2.4 2.9 0.9 1.4 0.1 0.8 0.2 4.3 2020-21 * CHI 13 18 52.7 33.3 83.3 0.7 2.7 3.4 0.8 1.5 0.5 0.4 0.2 5.5 2021-22 CHI 66 16 41.9 35.3 76.9 0.6 2.5 3.1 1.0 0.9 0.6 0.4 0.1 4.3 2022-23 LAL 76 25 43.0 38.1 87.2 0.8 3.2 4.1 1.3 1.6 0.8 0.6 0.2 7.1 2023-24 MIN 12 10 32.3 21.1 92.9 0.8 1.9 2.8 0.6 0.5 0.3 0.3 0.1 3.1 Total 309 20 42.8 35.0 78.0 0.8 3.0 3.8 1.5 1.4 0.7 0.7 0.1 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.