Jason Kidd réclame à un journaliste d’ESPN d’écrire du positif sur ses Mavs

Jason Kidd a beau afficher une attitude posée, il lui arrive de hausser le ton en même temps. Le journaliste d’ESPN Tim MacMahon en a été le témoin la nuit passée, à l’issue de la rencontre remportée par les Mavs aux dépens des Rockets.

Une fin de match serrée marquée les exploits successifs de Luka Doncic (41 points) et de Kyrie Irving (27 points). En conférence de presse, le journaliste en question interroge le coach texan sur cette question du « clutch time » qui avait parfois posé problème la saison passée, malgré l’arrivée de l’ancien meneur des Nets. En ajoutant que la dynamique en la matière cette saison est bien meilleure.

Un ajout insuffisant pour ne pas irriter le coach. « Tim, il s’agit peut-être de choses que tu pensais voir arriver dès le premier jour, que tu croyais les voir réussir dès le départ. Mais ça demande du temps. Il n’y a pas de mal à échouer. Ce n’est pas une mauvaise chose d’échouer pour un athlète, parce que tu peux en tirer des leçons », commence par répondre assez posément Jason Kidd.

Il ne peut pas revenir à l’an dernier

Selon ce dernier, les deux joueurs évoqués plus haut « sont les meilleurs au monde et on est très à l’aise quand ils ont la balle. Parfois, ça rentre, parfois non, mais on en tire les leçons. Et ils ont répondu à cette question dès le départ. Comme vous l’avez dit, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, duo dans les moments chauds. »

Le technicien considère que les journalistes ont fait « toute une histoire » de cette question l’an dernier.

« Mais vous n’en faites pas toute une histoire cette année parce que tout va bien. Alors, écrivez des choses positives, bordel. » Le journaliste, dont l’accréditation lui avait été retirée par les Mavs en 2016, intervient en assurant qu’il s’agissait d’une simple question.

Ce à quoi Jason Kidd répond, avec un sourire en coin : « Et je vous donne une putain de réponse. C’est bien d’écrire des choses positives. Les gens les liront. Il n’est pas nécessaire d’être toujours négatif. Le monde est déjà assez négatif, n’est-ce pas ? Voyons des choses positives sur des personnes positives qui font leur travail tous les soirs. Nous n’en sommes qu’au début de l’année, on ne peut pas revenir à l’année dernière. C’est ça le putain de problème. Passez une bonne soirée. »

Là-dessus, le coach des Mavs, qui n’avait pas réussi à amener son équipe en playoffs l’an dernier, quitte la salle.