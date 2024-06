TJ Warren espère avoir une nouvelle chance en NBA

Ayant accompagné Kevin Durant de Brooklyn à Phoenix, TJ Warren n’a lui pas été retenu par les Suns à l’issue de la dernière campagne. À 30 ans, il est donc actuellement sans contrat, dans l’attente d’un coup de fil…

« Chaque jour, je m’entraîne, je reste affuté et je me tiens prêt. Je continue à faire tout ce que je peux pour me préparer physiquement et mentalement » assure-t-il ainsi, interrogé par Hoopshype. « Je pense que je peux apporter de l’expérience, une éthique de travail folle, et être quelqu’un qui se donne à fond à tous les niveaux. Je peux me lier aux jeunes et être un vétéran. Ce sera ma dixième saison, donc je suis là depuis un moment. »

L’ailier assure qu’il peut toujours apporter des points en sortie de banc, pour aider un candidat au titre par exemple.

« Il y a beaucoup d’équipes qui peuvent avoir besoin d’un scoreur en sortie de banc. Je regarde la NBA tous les jours et je cherche à voir si je peux aider des équipes compétitives à franchir un cap, en étant présent des deux côtés du terrain. Je suis fier de vouloir être un « two-way player ». Je sais que beaucoup de gens doutent de mes capacités défensives parce que je marque si facilement. Mais je suis fier des deux côtés du terrain. Il y a certainement beaucoup d’équipes compétitives pour lesquelles je peux avoir une contribution et avoir un impact. »

Le problème, c’est que les dirigeants ont au contraire toujours douté des qualités défensives de TJ Warren. Et que si ses qualités offensives lui permettaient de compenser, ses multiples blessures l’ont plombé depuis trois ans.

« Je suis en parfaite santé. Les blessures au pied ont fait partie de ma carrière pendant ces deux années (quatre matchs joués au total lors des saisons 2020/21 et 2021/22). J’ai l’impression que j’avais atteint un sommet dans la bulle. C’était une situation formidable. Malheureusement, j’ai été blessé et cela m’a fait reculer. Je veux aller sur le terrain et faire mes preuves comme je l’ai toujours fait tout au long de ma carrière, en étant un peu sous les radars. Je comprends les inquiétudes, car deux ans, c’est long, surtout quand on ne connaît pas bien la situation, mais je suis en parfaite santé maintenant et j’ai hâte d’avoir l’occasion de faire à nouveau mes preuves. »

À bon entendeur…