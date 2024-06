Les Wolves ne laissent plus les miettes

La saison passée, les Wolves étaient les spécialistes pour prendre une avance de plus de dix points avant finalement de la dilapider, puis de s’incliner. De plus, ils ont accumulé les défaites contre les petites équipes, plombant ainsi leur bilan (42-40) même s’ils avaient arraché un premier tour de playoffs.

La preuve : ils avaient lâché onze matches au total contre les Spurs, les Wizards, les Hornets, les Pistons et les Blazers. Soit cinq des sept pires équipes de la saison 2022/23. Le tout, en général, par simple manque de sérieux.

Pour ce début de saison, ils ne montrent par contre aucun signe de faiblesse dans l’attitude. « Le ton est vraiment très sérieux. On parle de ce qui doit être fait », confirme Chris Finch pour le Star Tribune.

Un statut de chasseur désormais

La victoire contre les Sixers, privés de Joel Embiid et qui avaient joué la veille, en est le parfait exemple. Cette rencontre avait tout du match piège, « facile » sur le papier mais qui peut très bien se solder par une défaite. Rudy Gobert et ses coéquipiers ont fait le boulot et n’ont jamais tremblé.

« On a perdu beaucoup de matches qu’on était censé gagner la saison dernière et ça nous a fait mal en fin d’exercice », se souvient Anthony Edwards. « Donc le coach a mis l’accent là-dessus lors du training camp. On ne doit pas se manquer avec les équipes qu’on est supposé battre. On n’est pas là pour s’amuser. »

Avec 11 succès en 14 matches, dont un parfait 7-0 à domicile, les Wolves assurent et ne laissent même plus les miettes. Ils assument ce nouveau statut.

« C’est sensationnel. On se sent bien et ça fait plaisir de s’attendre à gagner. C’est ma quatrième saison et jamais, durant les trois premières, je me suis dit : ‘On va gagner ce soir' », explique Anthony Edwards. « Dès qu’on a terminé le shootaround et que je retrouve ma compagne, je lui dis : ‘On va gagner ce soir’. On s’attend désormais à gagner et c’est la meilleure sensation possible. »