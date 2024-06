Kyle Lowry en patron d’une attaque du Heat en furie

Soirée de records pour le Heat à Cleveland, dans leur victoire de 33 points. Les Floridiens n’avaient jamais inscrit autant de points (129) et de paniers primés (20/35) cette saison. Pourtant privé de Bam Adebayo, le Heat a pu s’appuyer sur huit joueurs à 10 points ou plus, un record de franchise égalé.

Au centre de cette grande soirée d’attaque, on trouve Kyle Lowry. Alors que Jimmy Butler connaissait une petite soirée d’adresse, le meneur du Heat, redevenu titulaire à plein temps depuis le début de saison, a rappelé qu’il pouvait encore prendre feu. « Avec l’absence de Bam, je savais que c’était l’occasion pour moi d’obtenir plus de tirs », remarque Kyle Lowry, qui n’avait jamais shooté autant cette saison.

Son premier panier en transition, le premier panier du match, l’a parfaitement mis en confiance puisqu’il a enchaîné avec un second tir primé, puis trouvé Jimmy Butler dans le corner pour contribuer au départ canon du Heat.

Après douze minutes, Kyle Lowry avait déjà… cinq paniers à 3-points au compteur. « Kyle a été formidable, non seulement par ses tirs, mais aussi par son rythme. On avait besoin qu’il soit agressif », lâche Erik Spoelstra.

Le « chaos » Lowry

L’ancien meneur des Raptors, qui tournait à seulement 5 points sur de moyenne sur ses quatre dernières sorties (après deux matchs de suite à 17 points), pouvait difficilement faire mieux.

Avec ses 28 points (9/15 aux tirs, dont 7/10 de loin, à un panier primé de son record en carrière) et 3 passes, sans perdre de ballon, il a égalé son record de points depuis son arrivée au Heat en 2021. « Il n’a jamais laissé la défense se mettre en place », poursuit son coach, qui évoque le « chaos » généré par son vétéran.

Celui-ci, à l’instar de Jimmy Butler, n’a pas eu besoin de rentrer en jeu dans le dernier quart-temps, durant lequel le rookie Jaime Jaquez Jr. a notamment confirmé sa forme du moment en améliorant encore son record (22 points).

« Sur ces dix derniers matches, j’ai essayé d’accélérer le rythme et de jouer un peu plus vite. Pousser le tempo et déséquilibrer les équipes est quelque chose qu’on s’efforce de faire, on est vraiment bons dans ce domaine », dévoile le joueur de 37 ans, dont la méthode porte ses fruits : le Heat a remporté 9 de ses 10 dernières sorties.