Paul George trouve qu’Anthony Edwards a déjà le statut de superstar

La saison 2023/24 sera-t-elle celle d’Anthony Edwards ? L’arrière des Wolves n’en finit plus d’impressionner après avoir débuté sur les chapeaux de roue, quelques mois déjà après sa prise de pouvoir au sein de Team USA, lors de la dernière Coupe du Monde.

Cet été déjà, Paul George avait souligné l’évolution plus que positive de « Ant-man », notamment sur le plan du leadership. Un mois après le début de la saison régulière, PG13 en a remis une couche, estimant que l’ancien pensionnaire de Georgia pouvait déjà être qualifié de superstar. Pour lui, le terme de superstar se résume en cinq points : charisme, détermination, ne pas avoir peur d’échouer, éthique de travail et régularité. « C’est ce qui sépare les stars des superstars« , a-t-il ajouté. Et de son point de vue, Anthony Edwards coche toutes les cases.

« Il a franchi ce cap, il est passé au niveau supérieur. C’est une superstar. On peut de façon légitime le mettre dans la catégorie des superstars maintenant. Il est en train de le faire, il assure », a-t-il déclaré dans podcast, plaçant également au même niveau Tyrese Haliburton parmi les principaux visages de la nouvelle génération.

Un impact des deux côtés du terrain

Comme on pouvait s’y attendre, Anthony Edwards a débuté la saison régulière sur la lancée de sa campagne en Coupe du monde. Pour la première fois de sa carrière, il tourne à plus de 25 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, le tout avec ses meilleurs pourcentages en carrière. C’est aussi ce qui plait à Paul George, de le voir s’impliquer autant et pas seulement dans le scoring. « Ce que j’aime aussi chez lui, c’est qu’il veut défendre sur le meilleur joueur d’en face, mais aussi être l’option numéro 1 en attaque », a-t-il résumé.

Dans son sillage, Minnesota réalise un très bon début de saison, marqué notamment par des succès sur Denver, champion en titre, Boston, ou encore Golden State, battu deux fois de suite au Chase Center. C’est aussi à travers ces matchs qu’on jauge le niveau d’une superstar, et pour ce qui est d’Anthony Edwards, Paul George a été conforté dans son choix après avoir vu la rencontre entre les Wolves et les Celtics.

« J’ai adoré le regarder lors du match contre les Celtics. Jayson Tatum a demandé la balle pour jouer le un-contre-un face à Edwards. Anthony Edwards a réussi un stop défensif, il a volé le ballon et a scoré de l’autre côté du parquet. Son commentaire qui a suivi était du genre : ‘Je ne sais pas pourquoi il a demandé à me jouer, j’adore défendre’. Cette volonté, c’est détermination pour la victoire, c’est l’une des caractéristiques (d’une superstar). Il a tout fait là-bas. (…). Je pense que c’est un autre niveau de confiance », a finalement conclu l’ailier californien.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.