Un nouveau coloris pour la KD 16 !

La LeBron 21 a eu son coloris « Purple Rain », la KD 16 aura sa version « B.A.D. » ! La toute dernière mouture de la 16e chaussure signature de Kevin Durant est de sortie, avec cette fois différents tons de violet pour habiller sa tige.

Sur ce modèle qui rend hommage à la grand-mère de l’ailier des Suns, on retrouve notamment un violet foncé sur la languette, les lacets et le col de la paire. La partie en mesh de la tige ressort en zébré avec à nouveau deux teintes de violet. Le reste apparaît sur un violet pâle bien plus clair, notamment présente sur une majeure partie de la semelle.

Les logos « KD » et l’inscription « B.A.D. » sur les languettes utilisent ce même violet pâle, tout comme pour faire ressortir le « Swoosh » au niveau du talon.

La KD 16 « B.A.D. » sera disponible sur Basket4Ballers le 1er décembre au prix de 160 euros.