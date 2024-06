Quasiment éliminés du tournoi NBA, les Sixers sont déçus

La victoire des Pacers contre les Hawks a permis à Tyrese Haliburton et ses coéquipiers de valider leur qualification directe pour le quart de finale du tournoi NBA. Ainsi, ils ont réduit les chances des Sixers, qui sont dans le même groupe et qui ont, en plus, perdu contre les Cavaliers, d’aller plus loin.

Avec deux victoires et deux défaites, Joel Embiid et sa bande n’ont plus beaucoup de chances d’être repêchés.

« On est déçu. On a dit dès le début que c’était une bonne idée et les gars ont souvent évoqué leur volonté d’avancer dans ce tournoi », rappelle Nick Nurse pour Sixers Wire. « Je pense qu’on n’a pas réussi à le faire donc il va falloir y voir un mal pour un bien. Il doit bien y avoir du positif là-dedans : ne plus jouer ces matches et pouvoir se concentrer sur la saison régulière. »

Les joueurs sont-ils eux aussi déçus de ne vraisemblablement pas continuer cette aventure ?

« Oui, à 100% », répond Tobias Harris. « On peut dire ce qu’on veut de ce tournoi de mi-saison, mais les joueurs sont des compétiteurs. Ce sont plus que des matches de saison régulière. Ils permettent de se préparer pour les playoffs. Donc c’est décevant, on voulait le jouer ce tournoi. Je ne sais pas si les gens suivent ces tournois de mi-saison, mais ils permettent de donner le ton sur la saison et sur l’équipe que l’on est. C’est occasion perdue. »

Qui ne semble pas affecter plus que ça Joel Embiid. « On a simplement perdu un match. C’est pareil que pour n’importe quelle défaite. On veut gagner chaque match. Bien sûr, cela concerne le tournoi, mais je veux remporter chaque rencontre. Tous les matches sont importants pour moi », explique de son côté le MVP 2023.