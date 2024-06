Un magnifique coloris Black & White pour la LeBron Witness 8

Chaussure signature vendue à un prix plus abordable, la LeBron Witness 8 continue d’être mise en avant sur le marché par Nike en marge de la LeBron 21 avec la sortie de ce quatrième coloris. Baptisé « White Black », le modèle s’habille ici de blanc, noir et gris.

La tige principalement blanche est assortie d’un « Swoosh » en noir et gris ainsi que son logo représentant un lion, également en gris. On retrouve le même gris sur la languette et sur une bande présente à l’avant du pied. L’ensemble repose sur une semelle en blanc, gris et noir, faisant notamment ressortir les contours de la couronne du King.

La LeBron 8 Witness est disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.