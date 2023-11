La LeBron Witness 8 arrive en force

Au même titre que Giannis Antetokounpo, LeBron James possède une deuxième ligne signature dans l’ombre de la mythique « LeBron ». La collection LeBron Witness, au prix plus abordable, en est donc à sa huitième réalisation, avec cette fois un modèle plus haut que le précédent, et une tige au design plutôt original entre ses couches de mesh et son motif de couronne ressortant sur une partie de sa base, tandis que l’ensemble repose sur ce qui ressemble à une mousse en Cushlon, assortie d’une unité Air Max au niveau du talon.

Deux coloris à 120 euros

Trois coloris sont désormais disponibles en France, dont cette dernière version en date baptisée « Sierra Canyon », arborant des touches de gris-bleu, un bleu plus foncé et des finitions d’un bleu plus clair comme sur le « Swoosh » présent sur l’empeigne ou le logo du lion figurant sur la languette.

Trois coloris de la LeBron Witness 8 sont disponibles sur Basket4Ballers, les « Sierra Canyon » et « FAMU » à 120 euros, tandis que le coloris « FaZe Clan » est à 125 euros.