La LeBron Witness 8 va débarquer aux couleurs des Lakers

Après la sortie imminente de la LeBron 21, c’est au tour de la LeBron Witness 8, deuxième ligne signature de LeBron James, de se dévoiler.

La collection LeBron Witness, au prix plus abordable, en est donc à sa huitième réalisation, avec cette fois un modèle plus haut que le précédent, et une tige au design plutôt original, reposant sur ce qui ressemble à une mousse en Cushlon, assortie d’une unité Air Max au niveau du talon.

Ce premier coloris « Lakers » se présente avec une tige et une semelle alternant noir et violet avec des finitions en doré, sur les œillets, le logo du King et le Swoosh.

La LeBron Witness 8 est attendue avant la fin de l’année 2023. Son prix est annoncé à 110 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la G.T. Hustle 2 Community of Hoops, la nouvelle paire perf de Nike, portée par Victor Wembanyama. Héritière de la G.T. Run, elle te permettra de faire la différence dès le premier pas, sans jamais perdre le contrôle. Livraison et retours gratuits dès 100€ d’achat.