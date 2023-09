Une date de sortie pour la LeBron 21 !

La rentrée est très riche du côté de Nike, qui vient de sortir la KD 16 et va donc enchaîner avec la LeBron 21, dont un premier coloris a officiellement été présenté. Baptisé « Akoya », il a été réalisé par la fille de LeBron James, Zhuri, âgée de 8 ans, avec une tige en blanc nacrée contrastée de touches d’orange.

Niveau composition, la tige en mono-mesh assortie de câbles semble favoriser l’aération et le maintien. Pour ce qui est de la semelle, c’est la mousse Cushlon 2.0 qui a été choisie pour toute la longueur, avec une unité Zoom Turbo à l’avant du pied et une unité Zoom de 13 millimètres.

La LeBron 21 sort le 28 septembre

Le design est assez similaire avec la LeBron 20, avec le retour à un emplacement du « Swoosh » plus classique. C’était la volonté de Jason Petrie, « Lead Designer » de la LeBron XXI, la LeBron 20 ayant par ailleurs cartonné auprès du grand public.

« C’est comme prendre soin d’une voiture de F1. On apporte des modifications à la voiture entre chaque course, mais il n’est pas nécessaire de la reconstruire entièrement. On voulait conserver certains éléments qu’il apprécie, comme l’unité Zoom Turbo, tout en affinant certaines finitions de la tige », a-t-il déclaré.

La LeBron 21 « Akoya » devrait ainsi être la première à investir le marché mondial, avec une sortie annoncée pour le 28 septembre.

(Via SneakerNews)

