Alors que les défaites s’enchaînent, Cade Cunningham tape du poing sur la table

La série noire est toujours en cours à Detroit. Le revers à Toronto est en effet le 11e de suite et plus encore que le résultat final, c’est le contenu qui est alarmant. Pendant plusieurs matches, certes perdus, Cade Cunningham et les Pistons étaient toujours dans la rencontre, avant de craquer à un moment ou un autre.

Là, ils n’ont pas existé du début à la fin, étant assommés par l’excellente circulation de balle des Raptors (44 passes décisives). Résultat : une défaite de 29 points et pas moins de 142 encaissés…

« C’est inacceptable », affirme le meneur. « On est l’équipe la plus jeune de la ligue et on s’accroche. L’intensité et le niveau de combativité, ça devrait être le dernier truc à nous demander ou dont on devrait parler. Ça devrait être une évidence. On devrait être motivé dès qu’on se lève le matin. Monty Williams ne devrait même pas nous demander si on a envie ou non. On essaie, avec Isaiah Stewart, d’en parler. Tout le monde doit s’y mettre. »

La jeunesse ne peut pas tout excuser

Pour expliquer cette très mauvaise passe, il ne faut pas oublier que les Pistons sont plombés par les blessures (Bojan Bogdanovic, Jalen Duren, Joe Harris, Monte Morris, Isaiah Livers, Killian Hayes…). Néanmoins, la jeunesse du groupe ne peut pas être une excuse pour tout. C’est le principal message répété en boucle par Monty Williams. D’ailleurs, du côté d’Oklahoma City, le Thunder démontre que la jeunesse peut rimer avec justesse.

Mais l’équipe de Detroit est loin de ce niveau, avec donc douze défaites et seulement deux petites victoires au compteur. La dernière remonte déjà au 28 octobre…

« On doit être réaliste. C’est dur de simplement dire qu’on est bien, que tout va bien, car on est mauvais », constate Cade Cunningham. « On doit faire quelque chose et corriger les domaines dans lesquels on n’est pas bon. Pas seulement avec des mots, mais avec des actes, sur le parquet, et quand on se parle entre joueurs. »

Monty Williams assure de son côté ne pas être découragé, même s’il y a du travail à faire.

« Je ne peux pas dire que je suis découragé. Mon travail est d’enseigner et d’aider les gars à casser les habitudes qu’ils ont depuis un certain temps. Je ne peux pas parler de ce qui s’est passé dans le passé, mais quand on le voit, on en parle et on aide les gars à progresser », a conclu le technicien.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 13 36 40.4 29.6 87.5 0.5 3.2 3.7 7.4 3.4 0.7 4.9 0.2 21.2 Total 89 33 41.4 30.7 84.9 0.9 4.5 5.4 5.9 3.1 1.1 3.8 0.6 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.