L’explosion offensive d’un Thunder qui impressionne par sa maturité

Même si les Blazers sont très affaiblis en ce moment, remporter un match en shootant à plus de 60% de réussite au tir (60.5%, 49/81) et plus de 60% à 3-points (61%, 22/36) est très rare. Basket-Reference ne répertorie ainsi que 234 occurrences, principalement à l’époque où le tir extérieur était très peu utilisé.

En se concentrant sur les matchs durant lesquels une équipe a pris plus de 20 tirs à 3-points (ce qui est faible étant donné que la moyenne cette saison est de 35 tentatives extérieures par match), on tombe à 28.

Et sur ces 28 équipes, aucune n’avait bouclé un match à 100% aux lancers-francs, comme le Thunder (14/14).

Des principes de jeu auxquels tout le monde adhère

C’est dire la performance d’Oklahoma City, pourtant en back-to-back après une victoire en prolongation face aux Warriors. Mais la troupe de Mark Daigneault a une identité de jeu et des principes auxquels tout le monde adhère.

« Tous ceux qui sont rentrés sur le terrain ont joué de la bonne façon pendant 48 minutes » se félicitait le coach. « C’est dur à faire avec un tel score. Mais on a respecté notre identité, peu importe les circonstances et qui était sur le terrain. C’est la marque de nos gars et de ceux qui n’ont pas forcément beaucoup de minutes mais qui bossent. »

Pourtant, ce groupe est jeune (23.5 ans de moyenne, seuls les Spurs et les Pistons étant plus jeunes)…

« La maturité, c’est vraiment le mot » confirmait le coach. « On a montré de la maturité et de la discipline dès le départ. Notre mise en place du plan de jeu, tôt dans le match, a donné le ton de la rencontre. »

Tout le monde a en effet contribué dans cette large victoire (134-91) avec encore un 5/6 de loin pour Isaiah Joe, un 4/7 de Lindy Waters III ou encore un 2/3 d’Olivier Sarr.

Une folle efficacité de loin

Avec cette cinquième victoire consécutive, le Thunder (10-4) occupe désormais seul la deuxième place de la conférence Ouest, derrière les Wolves (9-4) mais devant les Nuggets (9-4) et les Kings (8-4).

Surtout, alors que c’était leur point faible la saison passée, l’équipe continue d’être sur un nuage derrière la ligne à 3-points, avec désormais 41% de réussite (1er), même si le Thunder est l’une des équipes qui tente le moins sa chance de loin, avec 31.4 tentatives extérieures par rencontre (24e).

Avec comme symbole de cette réussite Lu Dort, qui plafonnait à un très moyen 33% de réussite durant ses quatre premières saisons dans la ligue, et qui affiche 45% de réussite en ce début de campagne !