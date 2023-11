Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren crèvent le cœur des Warriors en prolongation !

Les Warriors semblaient enfin sur la bonne voie. Le retour de Stephen Curry (25 points, 6 rebonds) et le réveil d’Andrew Wiggins (31 points, 5/8 à 3-points) les avaient mis à +18 points en troisième quart temps et à 1.7 seconde de la victoire avant que Chet Holmgren ne vienne tout gâcher tout d’un 3-points venu d’ailleurs au buzzer. En prolongation, le Thunder a systématiquement mis la balle dans les mains de Shai Gilgeous-Alexander et ce dernier a répondu présent. Quelle victoire pour le Thunder ! Quel crève-cœur pour les Warriors !

Avec le retour de Stephen Curry, l’attaque des Warriors est plus incisive (31 points, 47% aux tirs, 9 passes décisives) que lors du match de jeudi mais la défense continue de souffrir. Le Thunder reste les mêmes bases avec 56% aux tirs et 60% à 3-points, avec un Chet Holmgren d’une efficacité diabolique, pour prendre l’avantage (33-31).

La bonne période de Golden State se confirme toutefois. Leur défense hausse le ton, ils contestent les drives et exécutent leurs rotations avec plus de précisions. Ils terminent le quart-temps par un 28-14, grâce à 14 points du duo Wiggins – Thompson et trois tirs primés de suite pour prendre dix points d’avance (61-51). Ils enfoncent le clou au retour des vestiaires grâce au trio Curry – Thompson – Wiggins pour faire grimper l’écart à +18 (79-61).

Shai Gilgeous-Alexander, taille patron !

Le Thunder profite néanmoins d’un relâchement adverse pour revenir dans le match. Shai Gilgeous-Alexander marque 13 points en six minutes pour mener un 24-8 qui ramène OKC à -2 (87-85). Jalen Williams, jusqu’ici discret, prend le relais en marquant 8 des 15 premiers points du Thunder en dernier quart-temps pour donner l’avantage à son équipe (100-98).

Avec quatre minutes à jouer, Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren enfoncent le clou (108-102), mais les Warriors repartent à l’attaque. Curry, Paul et Wiggins par deux fois font mouche de loin pour revenir à égalité (114-114). Andrew Wiggins croit offrir la victoire aux Warriors avec son 5e 3-points de la rencontre à deux secondes du buzzer, mais Chet Holmgren envoie tout le monde en prolongation sur un tir de loin venu d’ailleurs (117-117) !

Face à des Warriors sur les rotules, Shai Gilgeous-Alexander prend les choses en mains. Il marque 10 des 13 points d’Oklahoma City et contre un 3-points de Stephen Curry pour offrir la victoire à son équipe. Malgré du mieux pour les Warriors, ils enchainent une sixième défaite de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander sur une autre planète. Bien défendu en première mi-temps (8 points, 4/10 aux tirs), la star du Thunder a fait une démonstration dans les 18 dernières minutes du match et les cinq minutes supplémentaires. Avec son équipe à -18, il a marqué 15 des 24 points du Thunder en fin de troisième quart-temps pour les ramener à -2. Il a ensuite marqué 7 points dans le money time, avant de dominer la prolongation, marquant 10 des 13 points du Thunder. Shai Gilgeous-Alexander a donc marqué 32 points lors des 23 dernières minutes du match, à 14/19 aux tirs ! Il a fait un festival à mi-distance, parvenant à se créer l’espace nécessaire sur chaque possession pour venir tirer au-dessus des bras de Jonathan Kuminga et Andrew Wiggins, totalement impuissants.

– Chet Holmgren et Jalen Williams brillent aussi. Avec 19 points à la pause, Chet Holmgren était le meilleur joueur de son équipe avant le réveil de Shai Gilgeous-Alexander. Le rookie du Thunder a continué sur sa lancée en deuxième mi-temps, montrant tout son potentiel en marquant sous le cercle, en transition et à 3-points. Il a été décisif en fin de match mais a failli coûter la victoire à son équipe. Dans les 90 dernières secondes, il a fait deux erreurs, une violation des 24 secondes et un lay-up raté pour mettre le THunder à +2, mais s’est rattrapé de la plus belle des façons avec son tir au buzzer pour établir son record de points en carrière. Jalen Williams a lui aussi été déterminant. Il a pris le relais de Shai Gilgeous-Alexander en début de quatrième quart-temps pour mettre le Thunder à +6, dans le même style que son coéquipier. Le Thunder possède donc un jeune « Big Three » qui est non seulement talentueux mais également combatif. À -18, les trois joueurs ont tout simplement refusé d’abdiquer.

– La renaissance d’Andrew Wiggins. Dès l’échauffement, Andrew Wiggins nous avait semblé dans son match. Il l’a confirmé en première mi-temps, avant notamment un passage clé en deuxième quart-temps où il a enchainé deux tirs à mi-distance et un tir primé. Plus qu’une adresse retrouvée, c’est sa prise de décision qui était beaucoup plus rapide que lors des derniers matchs. Il a continué d’être incisif en deuxième mi-temps, et il a été récompensé avec 13 points en dernier quart temps à 4/4 de loin. Son cinquième tir primé du match aurait du donner la victoire aux Warriors et terminer ce match de la plus belle des façons, mais Chet Holmgren en a décidé autrement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.