Les MVP de la nuit | Chet Holmgren au niveau de Shai Gilgeous-Alexander

Impossible de départager Chet Holmgren et Shai Gilgeous-Alexander, tant ils ont été aussi efficaces que complémentaires dans la victoire arrachée à Golden State. Et leur performance en annonce d’autres, tant il est évident que le Thunder va de plus en plus s’appuyer sur cet axe pour confirmer leur montée en puissance avec cette 4e victoire de suite, synonyme de 4e place à l’Ouest.

Bien sûr, c’est SGA qui a crevé l’écran avec cette prolongation exceptionnelle dans laquelle il inscrit 10 des 13 points de son équipe, tout en bâchant un 3-points de Stephen Curry.

« C’est ce qui arrive lorsque votre meilleur attaquant est aussi l’un de vos meilleurs défenseurs. Cela vous donne de l’énergie des deux côtés » analyse Chet Holmgren, à propos de la performance de Shai Gilgeous-Alexander.

À chacun sa mi-temps, à chacun son exploit

Le leader du Thunder termine avec 40 points, 6 rebonds et 6 passes, et on retiendra aussi son formidable 3e quart-temps lorsqu’il inscrit 15 points pour passer de -18 à -2. Steve Kerr a eu beau varier les défenses et les défenseurs sur lui, SGA a cette capacité à trouver ses « spots », et à être ultra efficace : 14 sur 19 aux tirs après la pause.

Mais avant que Shai Gilgeous-Alexander ne prenne la prolongation à son compte, c’est bien Chet Holmgren qui avait tenu la baraque. Après une première mi-temps déjà impressionnante, où l’on a eu la confirmation qu’il pouvait marquer de n’importe quel endroit du terrain, tout en étant une vraie force de dissuasion, le rookie du Thunder a vécu un « money time » en forme d’ascenseur émotionnel. Son lay-up raté et sa violation des 24 secondes avaient permis à Andrew Wiggins de donner l’avantage aux Warriors à deux secondes de la fin (117-114).

« Ses qualités ont pris le dessus sur le combat pour égaliser »

Mais c’est lui, sur la remise en jeu, qui inscrit le 3-points de l’égalisation au buzzer (117-117) ! « C’était comme dans un film » raconte Shai Gilgeous-Alexander, alors que son rookie signe son record personnel avec 36 points, 10 rebonds et 5 passes. Point commun aux deux stars du Thunder : ils shootent à plus de 60% !

Interrogés ensemble à la fin de la rencontre, ils ont loué les valeurs de combat de leur jeune équipe. « On avait du retard mais nous sommes restés soudés, et nous avons joué les uns pour les autres » souligne SGA. « On a réussi à enchaîner de bonnes actions pour nous donner une chance de gagner. Et puis Chet nous offre une chance de jouer cinq minutes supplémentaires. Quoi qu’il arrive, il se bat et il est compétitif. À un moment, ses qualités ont pris le dessus sur le combat pour égaliser face à une très bonne équipe, qui était dos au mur. »