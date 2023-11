Le duo Domantas Sabonis – De’Aaron Fox tourne à plein régime

Sans faire beaucoup de bruit, les Kings affichent actuellement la meilleure série de victoires de la ligue en compagnie de Boston, avec six succès de rang. Et les quatre derniers ont été signés avec De’Aaron Fox, qui revenait de blessure. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le meneur est en pleine forme, et Domantas Sabonis aussi.

Dernier exemple : contre Dallas, De’Aaron Fox a compilé 30 points à 6/10 à 3-pts et le Lituanien a ajouté 32 points, 13 rebonds et 6 passes. Ce sont les tirs primés du premier qui ont marqué les esprits et fait la différence.

« Il a beaucoup bossé sur son tir à 3-pts. Je suis heureux que ça commence à se voir un peu », se réjouit Mike Brown pour le Sacramento Bee. « Pour être un des meilleurs joueurs de la ligue, il faut shooter à 3-pts. Il l’a fait », avait commenté Jason Kidd avant la rencontre. « C’est encore plus dur de défendre sur lui, car il est connu pour ses pénétrations vers le cercle. Quand il met dedans de loin, il met beaucoup de pression à la défense adverse. »

Les deux All-Star pèsent 60.1 points depuis quatre matches

Depuis qu’il a quitté l’infirmerie, De’Aaron Fox tourne à 32.3 points de moyenne à 52% de réussite dont 44% à 3-pts. « On a besoin de ça chaque soir de la part de Fox et c’est son état d’esprit. Quand il est comme ça, il est un MVP car personne ne peut rivaliser avec lui. Il est aussi talentueux que ça, croyez-le bien », lance son coach.

Et avec ce tir extérieur bien réglé, le All-Star donne encore plus d’espace à Domantas Sabonis, véritable plaque tournante de l’attaque des Kings, qui lui tourne à 27.8 points de moyenne à 75% de réussite au shoot et 50% à 3-pts depuis que De’Aaron Fox est revenu.

Les deux tournent ainsi à 60.1 points de moyenne (soit 46% des points de Sacramento) et 61% de réussite au shoot.

« On est une équipe qui donne beaucoup le ballon à l’intérieur donc si les équipes sentent qu’il faut absolument sortir pour défendre à 3-pts, alors ça offre à Fox plus de possibilités pour pénétrer et pourquoi pas délivrer des passes et offrir des shoots ouverts », analyse Mike Brown.

Portés par cette efficacité, les Kings ont gagné les quatre derniers matches, dont trois de suite à l’extérieur, depuis le retour au jeu de De’Aaron Fox, avec un écart de moyen de 13 points.

Ils finiront leur « road trip » avec deux déplacements à New Orleans puis un dernier à Minnesota.