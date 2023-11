À Chicago, Paolo Banchero voulait ce tir de la gagne

En voyant Zach LaVine convertir un deuxième panier à 3-points impossible dans les derniers instants, le public de l’United Center se projetait dans une prolongation face au Magic. C’est là, à sept secondes du terme, que Paolo Banchero a décidé de prendre ses responsabilités.

« C’était un match disputé. Ils n’ont pas lâché, Zach a rentré deux gros tirs à 3-points pour les ramener. Après son dernier tir, j’ai regardé l’horloge et j’ai vu sept secondes. Il restait beaucoup de temps. Je voulais le ballon, je voulais rentrer le dernier tir », résume le héros de la soirée.

Le membre de « Team USA » rapporte que lors du temps-mort, Jamahl Mosley a dessiné un système pour lui permettre d’être servi au poste. Son coach lui a fait confiance malgré son match très difficile. Avant le « money time », Paolo Banchero n’avait converti qu’un seul de ses neuf tentatives de tir.

Pas de prise à deux

Mais une pénétration, puis un panier à 3-points à deux minutes du terme lui ont permis de se remettre sur de bons rails. Servi au poste donc et dos au panier, l’ailier-fort a d’abord été surpris. « Je pensais que Patrick Williams serait sur moi, mais c’était (Alex) Caruso, alors je voulais attaquer le cercle. »

Il ne savait pas non plus si les Bulls allaient le prendre à deux. « Donc quand j’ai été servi, j’ai posé ce premier dribble et ils ne l’ont pas fait, donc je savais que j’avais encore deux ou trois dribbles », poursuit le joueur du Magic, que Zach LaVine a hésité à venir perturber pour éviter de laisser Joe Ingles ouvert.

Quelques dribbles plus tard donc, Paolo Banchero parvenait à enfoncer le spécialiste défensif de Chicago : « J’ai essayé de le faire reculer autant que je le pouvais et j’ai envoyé un ‘turnaround’. » « Il ne voyait pas le cercle, il a fait un ‘spin’ complet et il a quand même mis le tir. C’est impressionnant », qualifie Cole Anthony en parlant de ce tir qui a rebondi plusieurs fois sur le cercle.

Alex Caruso a peut-être vu un marcher

Difficile à avaler pour les Bulls et Alex Caruso qui était resté au contact, et semble d’ailleurs penser que son adversaire a marché sur l’action. « Je ne vais pas trop en dire, on regardera le rapport des deux dernières minutes et on verra ce qui s’est passé avec le mouvement du pied de Paolo. Mais dans l’ensemble, j’ai essayé de lui rendre la tâche difficile. Il a rentré un tir difficile », salue le chien de garde.

Le Magic remportait son sixième match de la saison, synonyme de bilan positif, comme c’est le cas depuis le début. « J’ai aimé la détermination de nos gars sur la fin, sachant qu’on a déjà vécu ce genre de scénario auparavant et que c’est pour ça qu’on fait des exercices sur les deux dernières minutes. Est-ce que tout a été parfait ? Non. Mais c’est la volonté de cette équipe. Ils trouveront un moyen. Paolo a fait preuve d’un grand sang-froid en convertissant ce tir sur la fin », apprécie Jamahl Mosley.

« C’est l’histoire de toute la saison. On a joué des matchs serrés quasiment à chaque fois. On a été du côté des perdants donc on est content d’avoir gagné celui-ci », complète son joueur auteur de 17 points (4/12 aux tirs) et 9 rebonds, avant d’ajouter : « On aimerait clairement se passer de ce genre de situation en fin de match. Mais une victoire reste une victoire. On apprend simplement à gagner, c’est le mot d’ordre actuel. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 10 34 46.5 38.7 65.2 1.4 5.4 6.8 5.1 2.6 1.5 3.5 0.4 18.9 Total 82 34 43.1 30.7 72.8 1.2 5.7 6.9 3.9 2.3 0.9 2.9 0.5 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.