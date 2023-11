Même rôle mais moins de minutes pour P.J. Tucker aux Clippers

En débarquant à Los Angeles avec James Harden, P.J. Tucker a enfilé un septième maillot en douze saisons. Encore un changement d’équipe et d’environnement donc pour le vétéran de 38 ans, mais une idée fixe qui reste année après année : son identité.

Les saisons passent, les coéquipiers et les coaches changent, mais le joueur apporte toujours la même chose sur les parquets : de l’énergie et de la défense. « C’est mon unique rôle », assure-t-il pour l’OCR. « C’est ce que j’ai fait toute ma carrière, de Houston à Milwaukee en passant par Philadelphie, partout où je suis passé. Je suis connu pour ça, pour défendre sur tous les joueurs. »

N’est-il pas fatigué, après plus de 850 matches et à son âge, d’être ce défenseur ? « J’adore mon rôle, c’est plaisant. Je m’y amuse. J’aime faire le sale boulot, faire ce que les autres ne veulent pas faire, arracher les ballons, aller au rebond offensif, faire des écrans. Il y a tellement de stars, de grands scoreurs », poursuit-il.

Un élément précieux pour faire le sale boulot

S’il n’a pas eu à s’adapter de ce côté en arrivant à Los Angeles, le champion 2021 a néanmoins changé de dimension en quittant Philadelphie. Certes, il n’est pas sorti de la rotation comme Bones Hyland, mais son temps de jeu a chuté.

« Je suis passé de 30 minutes, en étant titulaire, à 10 en sortant du banc », résume P.J. Tucker, qui jouait 22 minutes avec les Sixers et maintenant 14 avec les Calforniens. « C’est un énorme ajustement pour moi. C’est sans doute moi qui doit m’adapter le plus. Mais je suis un professionnel. Je viens et je fais mon travail chaque soir, en donnant tout ce que je peux le temps que je suis sur le parquet. »

Même si ses minutes sont moindres, Paul George estime que les Clippers auront du mal à se priver de l’ancien des Bucks, puisque son profil sera précieux avec les départs de Nicolas Batum et Robert Covington.

« On perd des joueurs comme Covington et Batum, des « glue guy », donc il faut trouver quelqu’un qui remplit ce vide », explique l’ailier. « Quelqu’un qui fait le sale boulot, le travail de l’ombre, les efforts. On a besoin d’un joueur qui nous donne ce petit plus qu’ils nous apportaient. »

P.J. Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 TOR 17 5 50.0 0.0 57.1 0.7 0.7 1.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 1.8 2012-13 PHX 79 24 47.3 31.4 74.4 1.7 2.8 4.4 1.4 1.8 0.8 0.9 0.2 6.4 2013-14 PHX 81 31 43.1 38.7 77.6 2.0 4.5 6.5 1.7 2.5 1.4 1.3 0.3 9.4 2014-15 PHX 78 31 43.8 34.5 72.7 1.5 5.0 6.4 1.6 2.3 1.4 1.2 0.3 9.1 2015-16 PHX 82 31 41.1 33.0 74.6 2.0 4.2 6.2 2.2 2.5 1.3 1.4 0.2 8.0 2016-17 * All Teams 81 28 41.3 35.7 77.4 1.4 4.4 5.8 1.2 2.4 1.4 0.8 0.2 6.7 2016-17 * PHX 57 29 41.5 33.8 79.2 1.7 4.4 6.0 1.3 2.5 1.5 0.9 0.3 7.0 2016-17 * TOR 24 25 40.6 40.0 68.8 1.0 4.4 5.4 1.1 2.2 1.3 0.6 0.2 5.8 2017-18 HOU 82 28 39.0 37.1 71.7 1.1 4.4 5.6 0.9 2.5 1.0 0.9 0.3 6.1 2018-19 HOU 82 34 39.6 37.7 69.5 1.5 4.4 5.8 1.2 3.1 1.6 0.8 0.5 7.3 2019-20 HOU 72 34 41.5 35.8 81.3 1.6 5.1 6.6 1.6 3.2 1.1 1.0 0.5 6.9 2020-21 * All Teams 52 26 37.3 33.6 75.0 1.0 2.9 3.9 1.2 2.4 0.8 0.8 0.4 3.7 2020-21 * HOU 32 30 36.6 31.4 78.3 1.0 3.6 4.6 1.4 2.8 0.9 1.0 0.6 4.4 2020-21 * MIL 20 20 39.1 39.4 60.0 0.9 1.9 2.8 0.8 1.7 0.5 0.4 0.1 2.6 2021-22 MIA 71 28 48.4 41.5 73.8 1.4 4.0 5.5 2.1 2.3 0.8 0.9 0.2 7.6 2022-23 PHL 75 26 42.7 39.3 82.6 1.3 2.7 3.9 0.8 2.4 0.5 0.6 0.2 3.6 2023-24 * All Teams 8 17 28.6 27.3 100.0 1.4 2.3 3.6 0.5 2.5 0.8 0.3 0.4 1.8 2023-24 * LAC 5 14 22.2 16.7 100.0 2.0 1.0 3.0 0.8 2.2 0.6 0.0 0.2 1.6 2023-24 * PHL 3 22 40.0 40.0 0.0 0.3 4.3 4.7 0.0 3.0 1.0 0.7 0.7 2.0 Total 860 29 42.5 36.5 75.0 1.5 4.0 5.5 1.4 2.5 1.1 0.9 0.3 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.