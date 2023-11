Mention « peut mieux faire » pour le banc des Celtics

Jayson Tatum maladroit, Kristaps Porzingis peu impliqué… La nuit dernière face aux Nets, les Celtics ont dû puiser dans d’autres ressources pour s’imposer. Et, une fois n’est pas coutume, la réponse est venue du banc.

Sam Hauser a apporté cinq paniers primés, soit 15 unités (5/10 aux tirs), Payton Pritchard 13 autres (5/10 aux tirs également) tandis que Luke Kornet a flirté avec le double-double (7 points et 9 rebonds). En tout, les remplaçants ont apporté 37 points.

« Pour moi, il a changé le match pour nous. Il est facile de regarder la marque venant du banc et d’avoir l’impression qu’ils ne sont pas performants. Mais il y a tellement d’autres choses qu’ils font pour nous chaque jour. Ce soir, on a pu voir l’autre côté de la médaille », apprécie Joe Mazzulla qui avait commencé par parler de Payton Pritchard.

L’entraîneur des Celtics s’exprime ainsi parce que son équipe disposait du banc le moins prolifique de la ligue avant cette rencontre. Les remplaçants n’apportaient que 15 points par match, plus de deux fois moins que cette nuit donc, avec un triste 39% de réussite.

« Je crois que les points venant du banc sont une chose, mais je pense aussi, de manière générale, qu’on a joué contre deux très bonnes équipes, et que la manière dont on attaque, je l’observe plus pour l’ensemble de l’équipe. Tout le monde peut mieux jouer », préfère englober Brad Stevens, en référence aux deux défaites de suite de l’équipe, avant la réaction face aux Nets.

De la patience avec ce banc

Sur ces deux rencontres, face aux Sixers et aux Wolves, seul Sam Hauser, meilleur marqueur de la « second unit », était parvenu à apporter quelque chose. À ses côtés, Al Horford est de moins en moins productif tandis que Payton Pritchard tombe dans le « tout ou rien », avec une tendance plus affirmée vers la seconde option. Tout n’est pas noir pour autant. Car le banc des Celtics est dans le top 10 en matière de « net rating ».

« On a clairement besoin de points venant du banc. C’est bien de voir Payton marquer quelques paniers, Sam, ça aide, mais il faut que tout le monde continue à s’améliorer, à apprendre à jouer ensemble, et à s’assurer qu’on fait des pas en avant. Et le banc en fait clairement partie », poursuit le président.

Ce dernier se veut rassurant par rapport aux joueurs en difficulté à l’heure actuelle : « La saison sera longue. En particulier parce qu’on parle des six ou sept joueurs de chaque équipe qui vont jouer la majorité des minutes, et qu’on cherche à trouver ceux qui collent le mieux à ces joueurs. Une chose est sûre, on ne va pas s’affoler après un match, ou une série de deux matchs, lorsque Sam Hauser ou Payton Pritchard ne rentrent pas un tir. Tout se passera bien, tout s’équilibrera. »