NCAA | Un contrat à vie avec Kansas pour Bill Self

Les bonnes nouvelles s’enchainent pour Bill Self : alors que Kansas a évité une lourde suspension de la part de la NCAA puis a hérité de la première place du premier Top 25 de la saison il y a quelques semaines, l’entraineur des Jayhawks peut cette fois savourer une prolongation de contrat avec l’université basée à Lawrence.

Le programme aux quatre titres NCAA (1952, 1988, 2008 et 2022) a en effet annoncé ce mardi que le technicien de 60 ans, largement considéré comme le meilleur des Etats-Unis sur le circuit universitaire, avait signé une prolongation de contrat de cinq saisons et 53 millions de dollars. Une somme qui fait désormais de lui l’entraineur le mieux payé du pays en NCAA, devant John Calipari, l’entraineur de Kentucky.

Mais ce n’est pas tout : Bill Self n’a en réalité pas signé qu’une simple prolongation de cinq saisons supplémentaires. Car il s’agit en fait d’un contrat « infini » : à chaque fin de saison, une nouvelle année sera ajoutée dans l’accord, jusqu’à la retraite du coach des Jayhawks, qui a donc en d’autres termes signé un contrat à vie avec Kansas !

« Bill Self est indéniablement le coach le plus constant dans le monde du basket universitaire, et une restructuration de son contrat était donc logique et attendue », a ainsi déclaré Travis Goff, le directeur du département athlétique de l’université de Kansas. « Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour faire partie de ce programme. Ma famille et moi sommes très fiers d’appartenir à cette université, et je me réjouis à l’idée de représenter pendant de nombreuses saisons la base de supporters la plus passionnée du pays. Il n’y a pas d’équivalent à notre programme. », s’est de son côté réjoui Bill Self.

Grand favori pour le titre universitaire en 2024, Kansas (#1) a tranquillement démarré sa saison ce lundi avec une large victoire à domicile contre la modeste université de North Carolina Central (99-56).