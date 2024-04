NCAA | Kansas, leader du premier Top 25 de la saison

À environ trois semaines du début de la saison NCAA 2023/24, l’Associated Press a dévoilé ce lundi la première version de son Top 25, ce classement publié annuellement à cette période de l’année, et mis à jour tous les lundis de la saison en fonction des résultats de la semaine écoulée. S’il est bien sûr loin d’être une science exacte, ce classement, issu des votes d’une soixante de journalistes sportifs aux Etats-Unis, permet cependant de donner un premier ordre d’idée des forces en présence pour la campagne universitaire à venir.

Et cette saison, pour la quatrième fois sous l’ère Bill Self (démarrée en 2003), c’est Kansas qui a hérité de la première place. De manière assez unanime, puisque les Jayhawks ont reçu 46 votes pour la première place, sur 65 possibles. Logique, après une intersaison de grande qualité : Hunter Dickinson et Nick Timberlake sont arrivés à Lawrence en provenance de Michigan et Townson, tandis que trois titulaires de la saison passée sont de retour (Kevin McCullar Jr, Dajuan Harris Jr. et KJ Adams) et que trois « freshmen » viennent densifier la rotation (Elmarko Jackson, Johnny Furphy et Jamari McDowell). Sur le papier, les champions 2022 présentent effectivement le meilleur effectif du pays.

Dans le reste du Top 5, des choix logiques également : Duke est deuxième, suivi par Purdue, Michigan State et Marquette. Quatre équipes qui ont connu une intersaison assez calme, et bénéficient donc d’une bonne continuité d’effectif après la saison passée et semblent très bien armées pour partir en quête du titre national en avril 2024.

Notons également que les quatre équipes qualifiées pour le « Final Four » de la dernière « March Madness » sont aussi présentes : le champion en titre UConn en sixième position, mais aussi Florida Atlantic (#10), Miami (#13) et le finaliste San Diego State (#17). Là aussi, c’est logique puisque ces programmes ont soit idéalement remplacé leurs départs (UConn et Miami), soit conservé leurs joueurs majeurs (Florida Atlantic et San Diego State).

Enfin, un point rapide sur les autres programmes historiques du circuit universitaire : Kentucky (#16) est toujours dans les parages comme chaque saison.

Numéro un du classement l’an dernier avant de vivre une saison cauchemar, North Carolina (#19) est aussi présent, après une intersaison convaincante. Même chose pour Villanova (#22), qui a raté sa saison 2022/23 mais semble en position de rebondir après un remodelage de son effectif.

Le Top 25 complet :

1 – Kansas Jayhawks (Big 12)

2 – Duke Blue Devils (ACC)

3 – Purdue Boilermakers (Big Ten)

4 – Michigan State Spartans (Big Ten)

5 – Marquette Golden Eagles (Big East)

6 – UConn Huskies (Big East)

7 – Houston Cougars (Big 12)

8 – Creighton Bluejays (Big East)

9 – Tennessee Volunteers (SEC)

10 – Florida Atlantic Owls (AAC)

11 – Gonzaga Bulldogs (WCC)

12 – Arizona Wildcats (Pac-12)

13 – Miami Hurricanes (ACC)

14 – Arkansas Razorbacks (SEC)

15 – Texas A&M Aggies (SEC)

16 – Kentucky Wildcats (SEC)

17 – San Diego State Aztecs (MWC)

18 – Texas Longhorns (Big 12)

19 – North Carolina Tar Heels (ACC)

20 – Baylor Bears (Big 12)

21 – USC Trojans (Pac-12)

22 – Villanova Wildcats (Big East)

23 – Saint Mary’s Gaels (WCC)

24 – Alabama Crimson Tide (SEC)

25 – Illinois Fighting Illini (Big Ten)