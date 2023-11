Tony Parker prêt à aider l’Olympique Lyonnais

Alors qu’il avait quitté l’OL Groupe en raison d’un différend avec Jean-Michel Aulas, qui voulait pourtant en faire son successeur, Tony Parker pourrait finalement revenir au plus près de la direction du club. C’est ce qu’il a révélé au micro d’Amazon Prime en marge de la rencontre entre Lyon et Metz, et alors que tout le monde s’étonnait de sa présence, en lieu et place du président John Textor.

« Avec John (Textor), on a parlé hier. Il m’a demandé de m’assoir à sa place » confirme TP. « Il veut que je revienne dans le board de l’OL, que j’intègre celui de Eagle. J’ai envie d’aider. OL et ASVEL, c’est un peu la même famille. On est ensemble. Donc si je peux aider, c’est avec plaisir. »

L’OL est dernier de Ligue 1 avec 4 points en 10 matches

Avant cette révélation, le président de l’Asvel avait expliqué qu’il n’avait pas complètement coupé avec l’Olympique Lyonnais, bon dernier de la Ligue 1, sans la moindre victoire.