Marcus Smart ne s’inquiète pas du départ manqué des Grizzlies

Le FedExForum commençait à très sérieusement chauffer lorsqu’il a vu Desmond Bane convertir son tir primé pour ramener les Grizzlies à quatre points des Mavs, à cinq minutes de la fin. Malheureusement pour les locaux, Luka Doncic, dont l’équipe a compté 17 points d’avance plus tôt dans le quart-temps, avait encore un « stepback » sous le pied pour calmer Memphis.

Dallas repartait du Tennessee avec une troisième victoire en autant de matchs, tandis que les Grizzlies restaient sans succès, après quatre rencontres. « On doit rentrer des tirs en fin de rencontre et être un peu plus concentrés en défense », réclame à l’issue de la rencontre Marcus Smart, dont la formation est l’une des deux seules à n’avoir pas encore gagné cette saison, avec les Rockets.

« J’ai trouvé notre exécution offensive à la hauteur pendant la majeure partie du match. En fin de match, c’est là que ça commence par moi. On doit être mieux organisé », reconnaît Taylor Jenkins, qui a aussi eu du mal à trouver la parade face à l’adresse longue distance des Texans (23/47).

Ses Grizzlies s’inclinent une nouvelle fois à domicile après y avoir perdu leurs deux premières rencontres, face aux Pelicans (104-111) et aux champions en titre, les Nuggets (104-108). Plus alarmante en revanche, cette défaite sur le parquet de faibles Wizards (113-106).

Un effectif qui se cherche

Récupéré cet été, l’ancien joueur des Celtics Marcus Smart considère que ce faux départ « fait partie de l’apprentissage, le fait de démarrer quelque chose de nouveau pour tout le monde. On est passés par là (les fins de matchs mal négociées), dans chaque match, on est passé par là, donc on doit continuer d’avancer, la marée finira par se renverser. On sait que c’est un jeu de séries, on fera la nôtre. »

Cette dynamique positive pourrait démarrer cette semaine. Les Grizzlies quittent certes leur Forum pour une séquence de trois matchs à l’extérieur, mais face à deux adversaires à leur portée, le Jazz puis les Blazers à deux reprises.

« On ne peut pas tout voir en noir ou tout voir en blanc. La saison est longue, on doit maintenir le cap. Parfois, on fait les bons choix et les efforts mais cela ne fonctionne pas. On ne doit pas se décourager. On a beaucoup, beaucoup de talent dans cette équipe, les choses vont se mettre en place », promet l’ancien meilleur défenseur de l’année, conscient que certains membres de l’effectif actuel « ne s’imaginaient probablement pas être là cette saison ».

« On va peut-être finir à 78-4, qui sait ?! »



Car les absents sont nombreux. Tandis que Ja Morant purge sa suspension, Luke Kennard est à l’infirmerie (commotion) tandis que la raquette est dévastée avec des blessures plus ou moins graves (Steven Adams, Brandon Clarke, Santi Aldama). Résultat : le cinq actuel est très mobilisé : tous les titulaires jouent en moyenne au moins 30 minutes. Cette nuit, Taylor Jenkins s’est appuyé sur une rotation à huit joueurs.

« On est à 0-4 mais il reste encore 78 matchs. On va peut-être finir à 78-4, qui sait ?! Il est si tôt dans la saison, on travaille sur de nouveaux principes offensifs, on cherche une alchimie avec nos nouveaux coéquipiers, on a des gars qui bossent pour revenir en forme, on bosse sur beaucoup de choses à l’heure actuelle », énumère Desmond Bane.

Ce dernier rappelle que les Grizzlies ont déjà connu des mauvaises passes par le passé. « On a perdu sept, huit de suite… mais jamais au début de la saison donc ça n’attire pas beaucoup l’attention. On a connu des situations similaires, on a toujours trouvé un moyen de s’en sortir, et de devenir meilleur grâce à ça. L’adversité, quand on est dedans, semble toujours être une mauvaise chose, mais tu deviens plus fort », assure le meilleur marqueur de l’équipe (25.5 points).

Les défis de ce genre ? Marcus Smart « adore », dit-il souriant, avant d’ajouter : « J’ai relevé des défis toute ma vie, en grandissant. Je n’ai jamais rencontré d’obstacle que je n’ai pas pu surmonter. Cela ne fera que nous rendre meilleurs. On a besoin de passer par cette adversité. Cela va nous aider à long terme. »