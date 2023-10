L’étincelle Brissett des Celtics

Pour Jayson Tatum, il est « l’unique raison » pour laquelle les Celtics sont revenus dans le match face au Heat.

L’ailier parle d’Oshae Brissett, qui n’était pas rentré en jeu face aux Knicks, lors du premier match de la saison, mais qui a donc été lancé par Joe Mazzulla au milieu du premier quart-temps, à -13 (26-13) pour Miami…

« Il n’a pas joué le premier match, et il a changé celui-là » apprécie le coach de Boston. « Pour moi, c’est ça le momentum. Il est rentré, il a eu un impact énorme, et il a fait son boulot à très, très haut niveau. »

Son boulot ? Mettre de l’énergie en défense et réveiller une équipe léthargique de ce côté du terrain.

« Ce qu’il a réalisé est aussi important que ce que les autres gars ont réalisé, et il nous a aidés à gagner. »

« Je sais que je dois aller sur le terrain et faire le sale boulot, et toutes les choses qui vont nous donner de l’énergie »

Sa ligne de stats en 14 minutes n’est ainsi pas la plus impressionnante (2 points à 1/2 au tir, 5 rebonds, 2 pertes de balle et +7 au +/-) mais son envie, notamment au rebond offensif, a déteint sur toute l’équipe.

« Je sais que je dois aller sur le terrain et faire le sale boulot, et toutes les choses qui vont nous donner de l’énergie » reconnait l’ancien des Pacers. « J’aime jouer comme ça, impliquer le public, c’est moi. Je vais essayer de faire ça chaque soir, peu importe qui on joue. Mais contre Miami, c’est nécessaire à cause de leur identité. »

De quoi donc s’attirer les louanges de Jayson Tatum.

« Il a été l’unique raison pour laquelle nous sommes revenus dans le match, et je le lui ai dit. Il est entré en jeu alors que nous étions un peu à plat. Son énergie, ses rebonds offensifs, les deuxième et troisième chances qu’il nous a offert ont été importants. C’est son boulot. Pour lui, c’est énorme de faire ça alors qu’il n’a pas joué le premier match, et de nous donner cette étincelle pour faire basculer le match. C’est ce que j’aime dans notre équipe ».