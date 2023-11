Derrick White est de nouveau le bourreau de Miami

Nouveau choc et nouvelle victoire pour Boston qui a su confirmer son « Opening Night » au Madison Square Garden par un premier succès à domicile cette saison, face à Miami. Comme lors du Game 6 de la dernière finale de conférence où il s’était distingué par une claquette décisive, Derrick White a été l’homme du match avec ses 28 points, pour épauler Jaylen Brown (27 points) et Jayson Tatum en attaque (22 points).

Le Heat a frappé en premier, avec Bam Adebayo pour provoquer rapidement la deuxième faute de Kristaps Porzingis, et le coup de chaud de Tyler Herro, auteur de deux paniers à 3-points et d’une passe décisive pour Jimmy Butler (13-24).

Les 3-points de Sam Hauser, Payton Pritchard et Jayson Tatum ont rapidement remis les Celtics dans le coup (31-33). Jayson Tatum a passé la vitesse supérieure avec trois paniers et deux passes décisives avant de passer le relais à Jaylen Brown, auteur d’un dunk et un 3-points pour alimenter le 13-4 passé par les locaux juste avant la pause (60-55).

Miami craque sur la fin

Les deux équipes se sont rendu coup pour coup en troisième quart-temps et Miami a fait mieux que résister, terminant à +1, toujours en s’appuyant sur un Bam Adebayo solide et des flèches tirées tour à tour par Kevin Love, Tyler Herro ou Duncan Robinson (87-88).

Derrick White a remis Boston sur les bons rails par deux tirs extérieurs et un floater (96-90). Jaylen Brown a répondu par deux fois à Bam Adebayo mais Miami refusait d’abdiquer. Le dunk de Jayson Tatum et la séquence de Derrick White, avec un 3-points et un « chasedown block » sur Jimmy Butler ont alors placé les Floridiens dans l’embarras (109-101).

Les derniers paniers à 3-points de Tyler Herro et Kevin Love n’ont ainsi pas suffi à inverser la tendance. Dans un fauteuil, Jaylen Brown a alors scellé le suspense d’un dernier tir derrière l’arc pour offrir aux C’s une deuxième victoire en deux matchs (119-111).

À RETENIR

– Derrick White, bête noire. Le Heat va encore faire des cauchemars de Derrick White, déjà auteur du panier de la gagne dans le Game 6 des dernières finales de conférence et encore auteur d’une grosse prestation pour leurs retrouvailles. L’arrière s’est cette fois illustré par sa qualité au tir extérieur (5/7) mais aussi par son activité en défense, récompensée par trois contres, dont l’action du match sur Jimmy Butler.

– Les regrets pour Miami. La rencontre a basculé alors que Miami était revenu à une possession sur un tir à 3-points de Kevin Love à une minute de la fin (114-111). Alors que Jimmy Butler semblait accompagner Derrick White jusqu’à un retour en zone, l’ailier du Heat a finalement été sanctionné d’une faute qui a offert deux lancers à White. Malgré le challenge d’Erik Spoelstra, fou de rage en l’absence de contact sur la fin de l’action, les arbitres ont confirmé leur décision, et placé Boston dans les meilleures dispositions.

TOPS/FLOPS

✅ Derrick White. Le facteur X de la rencontre. Avec de l’activité des deux côtés du terrain, des paniers décisifs, de l’efficacité et un dernier contre sur Jimmy Butler parti seul en contre-attaque pour ramener le Heat à la raison.

✅ Le tandem Brown-Tatum. Les deux stars des Celtics ont su se relayer au scoring sans se marcher sur les pieds. Ils ont notamment été précieux après le repos lorsque Miami tentait de repasser en tête, avec des actions marquantes à la clé, entre le dunk de JT et le 3-points de la gagne pour JB.

✅⛔ Kristaps Porzingis. Attendu face à Bam Adebayo, le Letton a été plus en difficulté après sa sortie à 30 points. Sorti pour six fautes dans le money-time, il a rendu le minimum, avec 17 points à 6/12 au tir, 9 rebonds et 3 interceptions pour un +/- de -12, le seul négatif de toute l’équipe des Celtics.

✅⛔ Le tandem Herro-Adebayo. Les deux ont terminé meilleurs marqueurs du Heat mais le premier a flanché dans le dernier acte après avoir été agressif pendant trois quart-temps, et le second a fini par pêcher en efficacité pour terminer à 10/24, même s’il aura contribué à contenir Kristaps Porzingis et à le faire sortir pour six fautes.

⛔Jimmy Butler. L’ailier n’est jamais vraiment rentré dans son match, ce qui a occasionné pas mal de déchet en attaque à l’arrivée et s’est terminé par ce contre de Derrick White par derrière qui a fait vaciller Miami au pire moment.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.