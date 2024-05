Christian Wood se montre… en défense !

Sa ligne de stats n’est, certes, pas transcendante (7 points et 10 rebonds en 21 minutes, à 2/7 au shoot), mais Christian Wood s’est tout de même avéré déterminant dans la victoire poussive des Lakers face aux Suns. Non pas sur le plan offensif… mais bien en défense !

Sans doute motivé par ce choc diffusé sur l’antenne nationale, « C-Wood » est ainsi sorti du bois dans le quatrième quart-temps, qu’il a disputé intégralement. Il faut dire qu’au regard de sa bonne défense sur Kevin Durant, gêné par la taille et l’envergure de son vis-à-vis au profil intrigant de ce côté du parquet, Darvin Ham ne pouvait se permettre de sortir le pendant d’Anthony Davis dans la raquette californienne.

« J’ai trouvé qu’il s’était à peu près débrouillé aussi bien que n’importe qui », analysait l’entraîneur pour le Los Angeles Times. « Quand nous l’avons recruté, il s’est engagé auprès de moi et m’a assuré que c’était un aspect de son jeu sur lequel il voulait s’améliorer. Avec sa taille, son agilité et sa concentration, il est capable de contester les tirs à une fréquence importante. Il essaie d’être bon de ce côté du terrain. On a vu qu’il était dans un bon rythme. Il a capté d’énormes rebonds défensifs et j’ai décidé de m’en remettre à lui et de le jeter dans le grand bain. »

« Il m’a dit qu’il allait me jeter au feu », confirmait l’ancien joueur de Detroit, Houston ou Dallas. « Nous avons été dominés très tôt au rebond, donc il m’a demandé d’y aller et de sécuriser le rebond. Mes tirs ne tombaient pas dedans, mais il m’a dit de peser autrement sur le jeu et je pense que je l’ai fait. »

Débloquer son potentiel en défense

Dans un registre assez inhabituel, de soutier chargé du sale boulot en défense et qui se contente du strict minimum en attaque, Christian Wood a démontré qu’il pouvait avoir un rôle à jouer dans cette équipe des Lakers.

À condition, bien sûr, de faire preuve de régularité dans l’envie et la détermination, ce qui lui a souvent fait défaut par le passé.

« C’était une mission importante mais j’ai accepté le défi », réagissait après coup l’intérieur de 28 ans, en possession d’un joli +17 sur les douze dernières minutes. « Mes coéquipiers m’ont fait confiance, LeBron m’a fait confiance, AD m’a fait confiance. J’ai le sensation que [AD] a modifié certaines trajectoires de tir de [Kevin Durant]. Je me suis juste contenté d’être imposant et de montrer ma longueur. »

Certes auteur de 39 points (et 11 rebonds), Kevin Durant a davantage souffert dans le quatrième quart-temps, compte tenu du travail de Christian Wood donc, mais aussi d’Anthony Davis et LeBron James, à l’affût pour le prendre à deux (voire trois). Surtout que les Suns se contentaient de donner le ballon au double MVP des Finals…

Au final, « KD » a été limité à 4/11 au shoot dans le dernier acte (10/17 dans les trois premiers), avec également 3 ballons perdus (8 au total).

« Dès qu’il deviendra plus confiant de ce côté du parquet et que cette confiance sera renforcée par sa capacité à s’affirmer, à être intelligent et à nous aider à bien finir les possessions en défense, ça le mènera à un tout autre niveau », détaillait pour conclure Darvin Ham au sujet de son petit protégé Christian Wood.

https://www.youtube.com/watch?v=WdUghuBUkME

Christian Wood Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 17 9 41.5 36.4 61.9 0.8 1.5 2.2 0.2 0.7 0.3 0.1 0.4 3.6 2016-17 CHA 13 8 52.2 0.0 73.3 1.1 1.2 2.2 0.2 0.9 0.2 0.5 0.5 2.7 2018-19 * All Teams 21 12 52.1 34.6 73.2 0.8 3.1 4.0 0.4 0.8 0.3 0.8 0.5 8.2 2018-19 * MIL 13 5 48.0 60.0 66.7 0.3 1.2 1.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 2.9 2018-19 * NOP 8 24 53.3 28.6 75.6 1.6 6.3 7.9 0.8 1.8 0.9 1.8 1.3 16.9 2019-20 DET 62 21 56.7 38.6 74.4 1.7 4.6 6.3 1.0 1.6 0.6 1.4 0.9 13.1 2020-21 HOU 41 32 51.4 37.4 63.1 1.9 7.8 9.6 1.7 2.2 0.8 2.0 1.2 21.0 2021-22 HOU 68 31 50.1 39.0 62.3 1.6 8.5 10.1 2.3 2.5 0.8 1.9 1.0 17.9 2022-23 DAL 67 26 51.5 37.6 77.2 1.3 6.0 7.3 1.8 2.5 0.5 1.8 1.1 16.6 2023-24 LAL 50 17 46.6 30.7 70.2 0.8 4.3 5.1 1.0 1.4 0.3 1.0 0.7 6.9 Total 339 23 51.4 37.2 69.4 1.4 5.6 7.0 1.4 1.9 0.5 1.4 0.9 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.