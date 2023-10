Un contrat de confiance entre Christian Wood et Darvin Ham

Signé début septembre, soit plus de deux mois après l’ouverture du marché, Christian Wood a non seulement prévu de se venger de Dallas, mais il va devoir aussi faire sa place à Los Angeles et prouver qu’il peut apporter dans une équipe compétitive.

Car ses meilleures saisons ont toutes été effectuées dans des équipes faibles, non qualifiées pour les playoffs, où ses qualités offensives et ses points faisaient de lui un joueur important, ce qui permettait de faire un peu oublier ses grosses lacunes défensives.

Mais cela n’a pas empêché Darvin Ham de finalement miser sur lui. « J’ai travaillé au corps Rob Pelinka. Je ne l’ai pas appelé tous les jours, mais je passais des coups de fil et j’envoyais souvent des textos », raconte le coach des Lakers à Andscape. « Je disais à Wood qu’on avait une opportunité pour lui et on a réussi à le signer. »

Il faut dire que les deux hommes se connaissent depuis un camp d’été à Las Vegas en 2015. Christian Wood sortait alors de l’université UNLV, sans avoir été drafté, quand Darvin Ham était assistant des Hawks.

« Je regarde ce gamin. Il a l’air un peu longiligne et relâché, mais il fait ce qu’il faut, des deux côtés du terrain », se souvient l’entraîneur. « C’est la première fois qu’on s’est vu », confirme l’ancien de Houston. « Il était fan de moi et m’a dit que j’avais beaucoup de matches à jouer devant moi, que je devais rester patient. Je devais laisser le jeu venir à moi. »

« Je lui ai demandé de me faire confiance. Je serai franc avec lui. S’il fait des erreurs, je vais lui dire »

Christian Wood a dû être patient avant de voir sa carrière véritablement décoller. Ses courts passages à Philadelphie, Charlotte ou Milwaukee sont plus qu’oubliables. Néanmoins, chez les Bucks, il a renoué le lien avec Darvin Ham, alors assistant coach, qui a dressé son parcours en trois temps.

« Dans un premier temps, il faut gagner sa place dans la ligue. Deuxièmement, il a montré qu’il n’était pas seulement un joueur qu’on prend pour remplir l’effectif. C’est un joueur qui peut tourner en double-double et écarter le jeu. Désormais, il a des statistiques, de belles statistiques même. Troisièmement, quand on est entouré de grands joueurs, les statistiques peuvent diminuer un peu, mais l’impact sur la victoire est plus important. »

Ce que Christian Wood n’a pas réussi à faire à Dallas par exemple, la saison passée, dans une équipe certes en difficulté. Chez les Lakers, qui visent le titre cette saison, il peut enfin prouver qu’il est capable devenir un élément utile et pas seulement une machine à marquer des points dans des défaites.

Pour cela, la confiance de Darvin Ham et leur passif seront précieux.

« Il le dira : je l’ai toujours suivi : Detroit, New Orleans, ailleurs, même à Dallas, j’ai pris de ses nouvelles », déclare le coach des Lakers. « Là, je lui ai demandé de me faire confiance. Il saura toujours à quoi s’en tenir avec moi. Je serai franc avec lui. S’il fait des erreurs, je vais lui dire. »

Christian Wood Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 17 9 41.5 36.4 61.9 0.8 1.5 2.2 0.2 0.7 0.3 0.1 0.4 3.6 2016-17 CHA 13 8 52.2 0.0 73.3 1.1 1.2 2.2 0.2 0.9 0.2 0.5 0.5 2.7 2018-19 * All Teams 21 12 52.1 34.6 73.2 0.8 3.1 4.0 0.4 0.8 0.3 0.8 0.5 8.2 2018-19 * MIL 13 5 48.0 60.0 66.7 0.3 1.2 1.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 2.9 2018-19 * NOP 8 24 53.3 28.6 75.6 1.6 6.3 7.9 0.8 1.8 0.9 1.8 1.3 16.9 2019-20 DET 62 21 56.7 38.6 74.4 1.7 4.6 6.3 1.0 1.6 0.6 1.4 0.9 13.1 2020-21 HOU 41 32 51.4 37.4 63.1 1.9 7.8 9.6 1.7 2.2 0.8 2.0 1.2 21.0 2021-22 HOU 68 31 50.1 39.0 62.3 1.6 8.5 10.1 2.3 2.5 0.8 1.9 1.0 17.9 2022-23 DAL 67 26 51.5 37.6 77.2 1.3 6.0 7.3 1.8 2.5 0.5 1.8 1.1 16.6 Total 289 24 51.8 37.9 69.3 1.5 5.9 7.3 1.5 2.0 0.6 1.5 0.9 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.