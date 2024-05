Scoot Henderson a confondu vitesse et précipitation

Ambitieux au point de s’envisager numéro 1 de la Draft devant Victor Wembanyama, puis futur rookie de l’année à la rentrée, Scoot Henderson est retombé violemment sur terre lors de son premier match officiel. Auteur de 11 points, 4 passes et 4 balles perdues, dont un 0/5 aux tirs et 3 balles perdues dans une première mi-temps des plus compliquées, il a été mis au supplice face aux vétérans des Clippers, Russell Westbrook et Paul George.

« Il y aura des soirées où il fait pleinement ses 19 ans », souligne Chauncey Billups dans The Athletic. « Cela faisait partie de ces soirs ! »

Nerveux en début de match, Scoot Henderson a dû attendre le retour des vestiaires pour inscrire son premier panier en carrière chez les grands, sur un floater main droite. Il a ensuite pu arrondir son total, mais dans une fin de match sans suspense, quand les Blazers étaient déjà largués au tableau d’affichage.

« Je ne vais pas l’enfoncer davantage, je vais discuter avec lui pour le rassurer », ajoute son coach. « Mais c’est un gars qu’on peut coacher à la dure, je le sais pour l’avoir fait [cet été]. On peut être dur et honnête avec lui. On va voir comment les choses évoluent pendant l’année, quand je peux être plus dur. Je sais que ça va être comme ça cette année, il y aura des moments où je vais devoir prendre un pas de recul et laisser faire. Parce que c’est comme ça qu’on apprend. L’expérience est le meilleur professeur. Je me souviens encore de matchs de mon année rookie, parce que ce sont des choses qui marquent… »

« Il ne doit pas se laisser influencer par la défense »

Bien encadré avec un ancien meneur All-Star et MVP des Finals comme entraîneur principal, mais aussi Scott Brooks, ancien meneur journeyman NBA dans le staff des Blazers, Scoot Henderson peut aussi compter sur plusieurs coéquipiers pour le guider, à commencer par Malcolm Brogdon, parfait dans son rôle de mentor.

« Je vais sortir des thèmes prévus pour ne pas qu’il se sente critiqué sur chaque action. Je ne veux pas non plus qu’il joue comme un robot », ajoute Malcolm Brogdon, qui explique que le « thème » face aux Clippers était la sortie d’écrans. « Je veux qu’il reste agressif, donc on va regarder des actions qui portent sur les écrans sur les porteurs de balle. Il s’est un peu précipité. Il doit être agressif mais il doit aussi prendre son temps. Il doit trouver le bon équilibre. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, ne pas se laisser influencer par la défense. »

Déjà en délicatesse avec son tir en présaison (20/48 seulement en cumulé), l’ancienne pépite de la Team Ignite confirme qu’il cherche encore son équilibre en attaque, avec une nouvelle sortie à trois balles perdues.

Un problème mental qu’il assure pouvoir régler rapidement.

« J’ai hâte de voir comment j’ai perdu ces ballons. Parfois, c’étaient des passes trop difficiles, parfois, c’étaient des erreurs de communication », conclut Scoot Henderson. « C’est mental pour moi. Je sais que j’ai beaucoup à apprendre mais mon âge n’est pas important. Je sais aussi ce que je suis capable de faire. »