Lauri Markkanen veut tirer profit de son service militaire

À l’image du Jazz, Lauri Markkanen a été l’une des belles surprises de la saison dernière. Pour sa première campagne hors de la conférence Est, l’ailier-fort de 26 ans a ainsi bouclé le meilleur exercice de sa carrière : 25.6 points et 8.6 rebonds de moyenne, à 50% au shoot (dont 39% à 3-points) et 88% aux lancers.

De quoi lui permettre d’être retenu pour son premier All-Star Game à… Salt Lake City, puis d’être sacré « Most Improved Player (MIP) » dans la continuité de cet événement étoilé.

Une année pleine pour Lauri Markkanen donc, qui n’a ensuite pas chômé durant l’été. Outre sa participation à la Coupe du monde avec la Finlande (21e place), il a profité de l’intersaison pour compléter son service militaire, obligatoire pour tout Finlandais âgé de 18 à 30 ans. Une véritable « fierté » pour lui.

« Ça s’est bien passé », a-t-il confié à ce sujet, lors du media day de Utah. « Ça vous met au défi physiquement et mentalement, mais c’était une bonne expérience à avoir pour la suite, en tant que leader. J’ai passé de bons moments et je me suis fait beaucoup d’amis. »

Des attentes revues à la hausse dans l’Utah

Dans l’idéal, Lauri Markkanen espère donc que son expérience militaire au pays des mille lacs lui bénéficiera pour la suite de sa carrière NBA.

« Ça vous met parfois dans une situation inconfortable, mais j’ai en quelque sorte appris à surmonter ça », a-t-il poursuivi, ce lundi. « Sur un terrain de basket, on sait tous ce dont il est question, mais c’était totalement différent d’acquérir de nouvelles compétences et de comprendre comment surmonter [les choses], individuellement et en groupe. Je pense que c’était ça l’aspect difficile : que l’on s’attende à ce que je sois leader et que je dirige, dans des situations que je n’avais jamais vues auparavant. »

Il pourra désormais s’appuyer sur son été en Finlande pour répondre aux attentes nouvelles du Jazz, tout au long de la saison 2023/24.

« C’est un leader maintenant, je pense qu’il est prêt pour occuper ce rôle », a indiqué son coach, Will Hardy. « Ce dont nous avons beaucoup parlé ensemble, c’est du fait de comprendre que les gens le scrutent même quand vous ne voulez pas qu’ils le fassent. Donc, la façon dont vous réagissez aux différentes situations en plein match, après un match, à l’entraînement ou lors d’une séance vidéo, ça compte pour l’équipe. Il doit s’habituer à porter et supporter ce poids. »

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 Total 348 31 45.5 37.1 85.8 1.3 5.9 7.1 1.4 1.9 0.7 1.4 0.5 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.