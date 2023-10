Jamal Murray et Nikola Jokic devront prouver qu’ils ont du caractère

Pendant que la course à l’armement continue de rythmer l’intersaison, les Nuggets sont de retour avec un effectif quasiment inchangé. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? C’est sans doute ce qu’ont dû se dire les dirigeants de la franchise du Colorado, qui ont estimé que ce noyau dur, malgré les pertes de Bruce Brown et Jeff Green, avait le talent nécessaire pour défendre son titre de champion NBA.

De retour en conférence de presse d’avant saison, avec le trophée Larry O’Brien bien en évidence, Jamal Murray et Nikola Jokic ont partagé leur détermination à l’idée d’aller chercher le doublé.

« Je pense qu’on peut le refaire », a lancé le meneur canadien. « Le plus important sera d’être en mesure de faire le doublé et de traverser l’adversité et les hauts et les bas de cette saison. Il faudra juste être prêt en avril dans le but d’aller jusqu’en juin ».

Pour le pivot serbe aussi, ses Nuggets lui semblent en mesure de réaliser le même parcours que la saison dernière et d’aller au bout. « Il faudra essayer de gagner le plus de matches possibles tout en essayant de prendre du plaisir durant cette période. Il faut aller chercher cette opportunité d’en gagner un de plus. Ce sera probablement la prochaine étape pour nous. Mais comme Jamal l’a dit, pourquoi ne pas gagner à nouveau ? ».

Un tandem qui peut continuer de grandir

Le coach des Nuggets, Mike Malone, a une idée un peu plus précise de ce qui attend ses troupes qui évolueront avec une cible dans le dos tout au long de la saison.

Car tout le monde voudra se payer le champion en titre. Ce qui est sûr, c’est que la saison de Denver sera tout sauf un long fleuve tranquille. Au-delà de l’aspect sportif, le stratège va donc mettre ses joueurs en garde sur le niveau mental requis pour retrouver les Finals et s’y imposer deux années de suite.

« C’est sans aucun doute une préoccupation. John Wooden, le légendaire entraîneur d’UCLA, a dit une belle phrase à ce sujet, qui s’applique à notre groupe : ‘Pour gagner, il faut avoir du talent. Pour gagner deux fois de suite, il faut avoir du caractère’… Nous avons du talent. Mais allons-nous penser à la saison dernière ? Parce qu’à mes yeux, la saison dernière est terminée », a rappelé Mike Malone.

Pour ses deux leaders aussi, Coach Malone a un plan. Pour Jamal Murray, il s’agira de prouver qu’il a la capacité de retrouver son incroyable niveau affiché en playoffs (26.1 points à près de 40% de réussite à 3-points, 7.1 passes décisives, 5.7 rebonds en moyenne sur 20 matchs) sur l’ensemble de la saison régulière.

Faire de Jamal Murray un All-Star

« Mon défi pour Jamal, c’est de montrer qu’il peut faire sur la saison ce qu’il a fait sur vingt matchs de playoffs. Parce que ce que Jamal a fait en playoffs a été incroyable », a-t-il ajouté. « Je veux qu’il soit All-Star, qu’il soit sélectionné dans une All-NBA Team. Il doit être au niveau en octobre, en novembre. Il ne peut pas se permettre un retard à l’allumage. Les gars qui sont au top de leur forme, ils le font chaque soir ».

Pour Nikola Jokic, le défi sera plus global, avec l’accent mis sur le leadership et la façon dont il pourra élever le niveau du reste de l’équipe grâce à ça.

« Le plus grand défi pour Nikola est de continuer à trouver des moyens d’être un leader, d’être plus vocal », a poursuivi Mike Malone. « Je ne dis jamais à Nikola de rentrer chez lui et de travailler son hook main gauche. Pendant quelques années, il s’agissait d’évoluer, de faire face à l’adversité, d’améliorer sa forme physique, de devenir plus fort. Il a été deux fois MVP, et il est « champion du monde ». Mais il y a toujours de la place pour le développement ».