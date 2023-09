L’arrivée de Rajon Rondo dans le staff de Kentucky toujours d’actualité

Rajon Rondo est en train de boucler la boucle depuis le début du printemps. En effet, 19 ans après son passage à Kentucky, où il a passé deux saisons (2004-2006), l’ancien meneur des Celtics et des Lakers est de retour sur le campus, pour poursuivre ses études et terminer son cursus universitaire.

Compétiteur dans l’âme, Rajon Rondo voulait montrer le bon exemple à ses deux enfants, âgés de 11 et 16 ans, et pouvoir recevoir son diplôme avant que ce soit à leur tour de jeter leur « mortarboard » !

« Je voulais m’instruire. Je n’ai pas encore officiellement pris ma retraite, mais j’ai pris quelques années sabbatiques. Je voulais donc me former et être un exemple pour mes enfants, car ils sont à l’école et je veux obtenir mon diplôme avant eux », a-t-il glissé à Kentucky Sports Radio, alors qu’il va être intronisé au Hall of Fame des athlètes de l’université.

Disposé à prêter main forte à la relève

Une saine émulation et un retour aux sources qui pourraient finir par le ramener où tout a commencé, sur le banc des Wildcats, aux côtés de John Calipari.

La rumeur court déjà depuis cet hiver, et même s’il n’y a encore rien d’officiel, l’intéressé s’est déclaré enthousiaste à l’idée de prêter main forte à son alma mater. Il pourrait ainsi devenir assistant étudiant (comme l’a récemment fait Tyler Ulis), le temps qu’il obtienne son diplôme. Même si pour l’instant, il n’a que ça en tête.

« Je ne suis pas encore officiellement à la retraite, donc je ne sais pas pour l’instant (rires) », a-t-il ajouté. « Pour l’instant, je profite du temps passé avec mes enfants et je suis de nouveau inscrit à l’école, où je vais bientôt terminer mon diplôme. C’est ce sur quoi je me concentre en ce moment ».

John Calipari a déjà fait le nécessaire pour essayer de le rapprocher de son groupe, conscient de l’apport que son expérience pourrait constituer pour ses joueurs.

« J’ai hâte de les voir, j’ai hâte de me rapprocher d’eux. Je vais essayer de leur donner mon avis autant que possible. Coach Cal m’a appelé juste avant que je n’arrive, je lui ai dit que j’étais heureux d’être là et d’être à l’écoute de ces jeunes gens ».