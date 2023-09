Quatre meneurs pour une place chez les Bulls…

Avec le nouveau forfait de Lonzo Ball pour toute la saison, les Bulls devront encore se tourner vers un meneur « intérimaire » pour accompagner DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic et sans doute Patrick Williams dans leur cinq de départ.

Un joli casse-tête en perspective pour Billy Donovan, qui devra déterminer qui du nouveau venu Jevon Carter ou des « anciens » Ayo Dosunmu et Coby White aura les épaules pour être le titulaire de Chicago au poste 1, tandis que l’expérimenté Alex Caruso pourrait également avoir son mot à dire.

À en croire Artūras Karnišovas, le vice-président des opérations basket de la franchise, le coach des Bulls n’a en tout cas pas arrêté son choix sur un nom en particulier, puisque tout sera défini au moment du training camp, qui commencera la semaine prochaine.

« Je pense que ce sera une compétition féroce, avec beaucoup de bons meneurs », considère-t-il auprès de The Score. « Voilà l’état d’esprit avec lequel nous arriverons au training camp. J’ai hâte d’y être. Ça va être difficile pour Billy [Donovan]. »

La saison dernière, on se rappelle que Chicago avait majoritairement fait confiance à Ayo Dosunmu (51 titularisations), mais aussi Alex Caruso (36) et Patrick Beverley (22), pour occuper sa place de meneur titulaire. Avec plus ou moins de réussite pour chacun, ce qui peut potentiellement permettre à la recrue Jevon Carter, native de l’Illinois, de tirer son épingle du jeu…

« Il nous apporte de la ténacité, du courage et un esprit de compétition dont nous pensions avoir besoin », déclarait durant l’été Marc Eversley, le GM des Bulls. « Sans oublier qu’il shoote aussi à 40% de réussite à 3-points. Nous avons beaucoup parlé de ramener de la qualité de shoot [dans l’effectif]. »