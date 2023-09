Après avoir déniché Christian Braun il y a un an, les Nuggets ont-il eu à nouveau le nez fin dans la Draft 2023 ? Cette saison, avec le 29e choix, ils ont opté pour Julian Strawther, en provenance de Gonzaga, puis pour Jalen Pickett, un arrière issu de Penn State. Ce dernier a la particularité d’avoir joué cinq ans en NCAA, à Siena puis Penn State. Le soir de la première journée de saison régulière, il aura 24 ans !

C’est un « vieux » rookie, plus âgé, par exemple, qu’Anthony Edwards ou Tyrese Maxey, ou même Zion Williamson !

« Il possède cette maturité pour la NBA, et c’est ce qui permet d’être à l’aise à l’idée qu’il soit sur un parquet NBA » explique Jim Clibanoff, vice-président des Nuggets et responsable du scouting. « Jalen Pickett est un adulte quand il est sur le terrain. Il est complètement développé. Il a suffisamment conscience de ce qu’il est et la conscience de soi est un facteur très important de tout le processus. »

Une marge de progression moindre mais plus facile à gérer

En Summer League, Jalen Pickett n’a pas déçu avec 12.4 points, 4.4 rebonds, et 5.6 passes de moyenne. Le tout à 53% aux tirs, dont 43% à 3-points. C’est un arrière complet, très bon sur le pick-and-roll, et pas le genre à tenter des choses dingues.

« Il est très, très confiant. Il est très méthodique parce qu’il connaît ses limites, et il est toujours capable de faire en sorte que ses points forts surpassent ses points faibles » poursuit le dirigeant. « Sa courbe de progression sera beaucoup plus facile à digérer, ce qui nous permettra d’être plus à l’aise pour le mettre sur le terrain. »

Pour l’intéressé, son intégration sera plus simple lorsqu’il se sera adapté au rythme de la NBA. Pas uniquement du calendrier, mais aussi du rythme du jeu et du passage aux 24 secondes. « Le chrono est plus court » souligne Jalen Pickett sur Nuggets.com. « Les gens évoluent à un meilleur rythme. Et puis beaucoup de gars débutent très vite, puis ralentissent. Il s’agit donc de s’habituer à ce rythme et d’essayer de comprendre ce que je peux faire à ces endroits ».

S’adapter au rythme

Outre le travail de la vidéo, cette notion de rythme est ce dont il parle le plus avec ses coéquipiers. « Le rythme est la chose sur laquelle on a insisté depuis que je suis arrivé ici cet été. Il s’agit d’entrer plus vite dans les choses, de lire plus vite le jeu, et d’autres choses de ce genre. Cela va être très important pour moi ».

D’autant qu’il débarque chez les champions NBA, et il aura donc une double pression puisqu’ils seront dans la position du chassé. Mais l’excitation prend le pas sur le stress. « Je suis impatient de jouer avec les champions en titre, d’aller dans différentes salles et de pouvoir me mesurer aux meilleurs joueurs du monde. »