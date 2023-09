Le Liberty surpris à domicile par le Sun

Selon leur coach Sandy Brondello, il s’agit de leur pire performance de la saison. Tête de série n°2, le New York Liberty a été battu à domicile (63-78) par son poursuivant au classement, le Connecticut Sun, lors de la première manche de demi-finale de playoffs.

Une performance marquante dans le mauvais sens du terme pour les New-yorkaises, limitées à 63 points inscrits avec des niveaux d’adresse indigents : 34% aux tirs, dont 30% de loin. À l’instar de sa coéquipière et première option offensive de l’équipe Breanna Stewart (19 points à 7/25 aux tirs, dont 0/8 à 3), Marine Johannès est passée à côté (2 points à 1/4 en 14 minutes).

« Elles ont été agressives, elles nous ont mis des bâtons dans les roues, mais je ne crois pas qu’on ait bien géré la situation. On a perdu notre calme. C’est un peu frustrant de perdre ce match à domicile, mais on va rebondir », promet la première citée, double championne WNBA, qui n’a pas converti le moindre tir primé (0/8 pour elle et 8/27 pour son équipe).

Côté Connecticut, la Coach of The Year Stephanie White se félicite d’avoir vu « probablement les 40 minutes les plus consistantes que nous ayons jouées depuis le début de l’année ». Portée par les 20 points de DeWanna Bonner ou les 18 unités (record en carrière) de Rebecca Allen, son équipe a fait la différence dans le troisième quart-temps (28-15), après avoir été menée d’une possession à la pause.

Rebondir lors du Game 2

Elle s’est surtout montrée intraitable en défense dans l’ultime période, remportée sur un score excessivement bas (13-8 !). « Elles ont une telle force de frappe offensive qu’on devait leur rendre la tâche aussi difficile que possible, et j’ai eu l’impression que notre équipe s’est vraiment impliquée dans ce sens aujourd’hui », peut apprécier White, dont l’équipe s’était inclinée à quatre reprises cette saison, en autant de rencontres, face au Liberty.

« Mon message est : ‘OK, on vient de perdre à domicile, on ne peut pas perdre deux fois à domicile. C’est tout. C’est à cela que ça se résume. On doit gagner le prochain match. […] On a de grandes joueuses, on doit réagir correctement. C’est un beau défi pour nous », qualifie Brondello dont le Liberty va tenter d’égaliser mardi dans cette série qui se joue au meilleur de cinq matchs.

À noter que dans l’autre série, les Las Vegas Aces ont emporté leur premier match face aux Dallas Wings (97-83) derrière les 34 points de l’inévitable A’ja Wilson.