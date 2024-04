Grant Williams : « Ime Udoka a changé ma carrière »

À Boston, Grant Williams aura connu trois entraîneurs : Brad Stevens, Ime Udoka et Joe Mazzulla. Avant de découvrir Jason Kidd chez les Mavericks, qu’il a rejoint cet été, l’ancien ailier des Celtics a répété son admiration pour Ime Udoka.

« Ime est un gars qui parle beaucoup, qui est très communicatif sur ce qu’il veut que vous fassiez, mais il est aussi très critique envers vous et vous soutient » confie Grant Williams à propos de son ancien entraîneur. « Il offre le meilleur des deux, lorsqu’il s’agit d’être coach et de communiquer. Mais il est aussi très doué pour les systèmes. Il est le plus facile à comprendre. C’est l’entraîneur qui me convient le mieux parce qu’il n’est pas seulement un ancien joueur, mais aussi un compétiteur hors pair ».

À Dallas, il va aussi évoluer sous les ordres d’un ancien joueur avec Jason Kidd. Un vrai compétiteur aussi, qui a tout gagné, et à tous les niveaux. Mais Grant Williams insiste vraiment sur l’impact d’Ime Udoka.

« Je parlerai toujours en bien de lui parce qu’il a changé ma carrière, il a changé la façon dont je me voyais et la façon dont je jouais. C’est donc l’un de mes entraîneurs préférés, si ce n’est mon préféré. »

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 2023-24 * All Teams 71 28 45.0 36.7 74.8 1.2 3.0 4.1 2.0 2.9 0.6 1.4 0.5 10.1 2023-24 * DAL 47 26 41.3 37.6 74.5 1.0 2.6 3.6 1.7 2.9 0.5 1.1 0.6 8.1 2023-24 * CHA 24 30 49.8 34.9 75.0 1.5 3.7 5.2 2.5 3.0 0.7 1.9 0.4 13.8 Total 359 23 45.1 37.5 76.6 1.0 2.6 3.6 1.4 2.5 0.5 1.0 0.5 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.