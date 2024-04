La Harden Vol. 7 se refait une beauté

James Harden fait (encore) l’actualité du marché des transferts après avoir demandé à quitter Philadelphie, ce qui n’empêche pas son équipementier adidas d’en remettre une couche avec la sortie de deux nouveaux coloris pour sa dernière chaussure signature en date, la Harden Vol.7.

Les deux versions tournent autour du bleu avec un premier coloris « Flash Aqua » principalement bleu ciel, voire turquoise, et un second baptisé « Royal Blue », et donc recouvert du bleu du même nom. Les trois bandes de la marque adidas sur le talon et quelques finitions apparaissent en blanc sur les deux modèles.

Les Harden Vol.7 « Flash Aqua » et « Royal Blue » sont disponibles sur Basket4Ballers à 170 euros.

