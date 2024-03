JJ Redick : « Quand des joueurs étrangers jouent pour leur pays, ils deviennent Michael Jordan »

Au micro de son podcast The old man & the Three, JJ Redick a commenté les résultats de la Coupe du monde, et l’échec des Etats-Unis. L’ancien shooteur du Magic et des Clippers estime qu’il y a encore des leçons à retenir de cette déconvenue, et il a rappelé que les joueurs étrangers se transcendent quand ils jouent pour leur pays, au point de se transformer en… Michael Jordan. Ce qui n’est pas forcément le cas des joueurs américains.

« J’ai vu le débat sur Twitter à propos des joueurs américains qui participaient à la Coupe du monde », débute JJ Redick. « Quand des joueurs non-Américains jouent pour leur équipe nationale, ils deviennent Michael Jordan. Pensez à… Luis Scola. C’est un très bon joueur NBA, mais il était incroyable quand il jouait pour l’Argentine « .

« Navarro ? Lorsqu’il jouait pour l’Espagne, il devenait ce foutu Michael Jordan ! »

Pour JJ Redick, les exemples ne manquent pas ces dernières années, que ce soit à la Coupe du monde ou aux Jeux olympiques.

« Evan Fournier. C’est un très bon joueur NBA depuis plusieurs années, mais lors des précédentes Coupes du monde et aux Jeux olympiques, c’était Michael Jordan ! Patty Mills (Australie) nous a tués à plusieurs reprises dans le passé. Dennis Schroder cette année… Prenons l’Espagne. Rudy Fernandez, un solide joueur de la NBA. Juan Carlos Navarro, qui n’a joué ici qu’un an lors de ma première année et a marqué 11 points en moyenne pour Memphis. Lorsqu’il jouait pour l’Espagne, il devenait ce foutu Michael Jordan ! »

Pour JJ Redick, c’est une erreur de critiquer les joueurs américains car ils n’occupent pas le même rôle qu’en club.

« C’est pour ça que je trouve ridicule de critiquer nos joueurs » conclut-il. « Vous avez un rôle aux Knicks ou aux Pacers, et quel que soit le rôle, vous êtes une star. On joue pour vous, vous avez le ballon en main… En équipe nationale, on vous demande de vous sacrifier. Passons au cas inverse : vous êtes meneur remplaçant ou shooteur en NBA, et en équipe nationale, tous les systèmes sont pour vous. Forcément, on est plus motivé par ce rôle. »