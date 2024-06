Les Rockets satisfaits de l’été d’Alperen Sengun

C’était l’un des visages de ce tournoi de pré-qualification olympique organisé cet été chez lui, en Turquie, et Alperen Sengun n’a pas raté ce rendez-vous.

Sur le plain individuel, car sur le plan collectif, l’aventure s’est terminée sur une désillusion en finale, avec un revers face à la Croatie qui va poursuivre sa route vers les JO de Paris.

Gêné par les fautes, le jeune pivot des Rockets – 14 points, 4 rebonds et 3 passes en 22 minutes avant d’écoper de sa 5e faute – soutenu par les 19 points de Furkan Korkmaz, n’avait pu éviter la défaite des siens (71-84) face à la bande à Dario Saric (22 points) et Mario Hezonja (16).

Il a toutefois séduit ses dirigeants en NBA, qui gardaient un œil sur lui depuis Houston. « Alpi est sur la trajectoire que nous voulons qu’il prenne. J’ai trouvé qu’il se déplaçait très, très bien. Ses prises de décision étaient bonnes. J’ai aimé son effort défensif, dans l’ensemble », apprécie ainsi le GM des Rockets, Rafael Stone.

Avant cette défaite en finale, la Turquie avait signé un parcours sans accroc face à des adversaires abordables (Islande, Bulgarie, Ukraine, Suède). Idéal pour la confiance d’Alperen Sengun qui a notamment sorti une pointe à 30 points (11/19 aux tirs, avec 5 rebonds et 5 interceptions) face à l’Ukraine, avant de boucler son tournoi à près de 17 points et 5 rebonds de moyenne.

« Avec tous nos jeunes, et pas seulement Alpi, nous attendons et exigeons des progrès constants. Je l’ai trouvé très bon, j’en suis très satisfait. Et il a fait de la musculation. Il est en très bonne forme. Et il a aussi vraiment hâte de reprendre », poursuit le dirigeant de Houston.

Ce dernier, qui s’est également enthousiasmé par rapport à la Coupe du monde réalisée par Dillon Brooks, s’attend à ce que son équipe devienne un véritable poil à gratter de la ligue.

« On veut être une équipe que personne ne veut jouer, une équipe coriace, une très bonne équipe défensive », énumère Rafael Stone dont le pivot titulaire, qui vise le All-Star Game, est ainsi attendu comme un véritable protecteur du cercle. Ce n’est pas vraiment son profil, mais peut-être qu’il va le devenir avec Ime Udoka.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.4 5.0 3.4 1.2 2.6 0.7 21.1 Total 210 27 52.8 28.4 70.5 2.7 5.2 7.9 3.8 3.3 1.0 2.4 0.9 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.