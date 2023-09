Les Rockets pas surpris par la Coupe du monde de Dillon Brooks

Draymond Green, Aaron Gordon, Mikal Bridges… La saison prochaine, Dillon Brooks sera un peu mieux payé que l’ensemble de ces joueurs. Alors que sa cote était basse à la sortie du dernier exercice, l’ancien joueur des Grizzlies s’est vu offrir, par les Rockets, un contrat de 86 millions de dollars sur quatre ans qui a fait parler.

Seulement sa cote n’a peut-être jamais été aussi haute qu’aujourd’hui. La Coupe du monde est passée par là. Auteur d’une très solide compétition dans l’ensemble, le meilleur défenseur du tournoi a terminé en apothéose avec sa sortie à 39 points face aux Américains, lors du match pour la médaille de bronze.

À l’autre bout du monde, à Houston, on pouvait s’en frotter les mains. « Je suis très heureux pour Dillon. Il est vraiment le joueur qu’on imaginait signer. Ce n’est donc pas du tout surprenant, c’est formidable. Et plus que n’importe quel autre joueur auquel je pense par rapport à des événements récents, on lui a collé une étiquette étrange et erronée », juge Rafael Stone, en pensant à son rôle de « méchant ».

Et le GM des Texans d’ajouter : « Et je pense qu’au cours de la semaine dernière, le monde entier a compris qu’il était un très bon joueur de basket. » Un joueur à l’impact physique indéniable tant en défense qu’en attaque, secteur dans lequel il a su être un véritable lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander, avec RJ Barrett.

« Chaque équipe NBA a besoin d’un gars comme ça »



En plus de ses musculeuses attaques du cercle, Dillon Brooks a brillé avec ses 59% de réussite de loin, pour 15 points de moyenne sur l’ensemble du rendez-vous international.

Plus que ses points, son intensité marque les esprits. « « La chose qu’il fait à un niveau supérieur, d’une manière amusante, est la chose que tous les fans et tous les entraîneurs disent être la plus importante. Il bataille sur chaque possession, chaque jour, il se bat et il est toujours prêt. C’est amusant que ce garçon, qui incarne cette philosophie, ait pris autant de coups ces derniers mois. Mais je pense aussi que les gens vont se rendre compte que c’est un très bon joueur. Et le plus important est qu’il donne tout. On l’aime clairement beaucoup. Il a joué comme nous l’attendions, on est très heureux de le retrouver et de l’intégrer », poursuit le dirigeant texan.

Ce dernier attend de la dureté et de la défense de la part de ses Rockets la saison prochaine. Avec Dillon Brooks, il devrait être servi. « Chaque équipe NBA a besoin d’un gars comme ça, qui va se battre tous les soirs. Et il n’y a pas une seule très bonne équipe en NBA qui n’en ait pas plusieurs », termine le dirigeant.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 Total 345 29 41.6 34.2 79.5 0.7 2.4 3.1 2.1 3.3 0.9 1.6 0.3 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.