Le contrat de Dillon Brooks aux Rockets pourrait atteindre les 90 millions de dollars

Suite à la série de playoffs face aux Lakers, où il s’était raté en tentant de chatouiller LeBron James, Dillon Brooks avait été poussé dehors par les Grizzlies, qui lui avaient signifié leur envie de tourner la page.

De quoi pousser certains à imaginer le « bad boy » de 27 ans être carrément poussé hors de la NBA…

Toutefois, malgré ses soucis d’adresse (40% dont 33% à 3-points), Dillon Brooks a gardé la cote auprès d’autres franchises. En tout cas, il avait la cote auprès d’Ime Udoka et des Rockets puisqu’on annonçait un accord de 80 millions de dollars sur quatre ans pour l’ailier canadien !

Mais selon les informations d’ESPN, maintenant que l’échange est validé, c’est encore plus puisque le sign-and-trade a été finalisé via un contrat de 86 millions de dollars sur quatre ans, plus 4 millions de divers bonus.

Au total, Dillon Brooks pourrait donc empocher 90 millions de dollars ces prochaines années dans le Texas. Pas mal pour un joueur dont la valeur était aussi floue ces dernières semaines…

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.4 0.9 1.2 0.1 12.7 Total 417 29 41.8 34.5 80.2 0.7 2.4 3.2 2.1 3.3 0.9 1.5 0.3 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.