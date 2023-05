Dillon Brooks est prévenu : il doit se trouver une nouvelle équipe

On est à deux mois de la « free agency », mais l’agent de Dillon Brooks peut déjà lui trouver une nouvelle équipe… The Athletic révèle que la direction a prévenu le joueur qu’il ne serait pas prolongé cet été, et que le mieux, pour les deux parties, était de s’offrir un nouveau départ.

Nos confrères précisent que c’est non négociable, et que la série face aux Lakers a été le point de non retour.

Entre les provocations de Dillon Brooks, son expulsion, son amende, mais aussi son rendement médiocre, les Grizzlies veulent passer à autre chose, alors que Ja Morant et ses dirigeants ont annoncé vouloir faire preuve de plus d’humilité dans le futur. Peut-être que l’ailier a laissé passer sa chance puisque Memphis lui avait proposé une prolongation de contrat en début de saison, qu’il a refusée. Depuis les discussions n’avaient jamais repris.

Le Canadien ne devrait toutefois pas manquer d’offres. Peut-être qu’un retour dans l’Oregon, où il évoluait à l’université, lui fera du bien. Son profil colle aux besoins des Blazers dont la défense a encore été problématique.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 Total 345 29 41.6 34.2 79.5 0.7 2.4 3.1 2.1 3.3 0.9 1.6 0.3 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.