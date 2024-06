La FIBA rappelle qu’il n’y a pas de primes versées en Coupe du monde

La semaine dernière, dans la dernière ligne droite de la Coupe du monde, nos confrères de BasketNews révélaient que la FIBA disposait d’une enveloppe de 3.2 millions d’euros à partager entre les différentes équipes. Un « gâteau » de primes dont les plus grosses parts sont distribuées aux 16 meilleures équipes, avec un chèque de 150 000 euros, contre 50 000 euros pour les formations classées de la 17e à la 32e place.

La Fédération internationale a réagi à ces informations, en précisant qu’il ne s’agissait pas de « primes » mais d’une « compensation » pour les frais engagés pour la compétition.

« Il n’y a pas de primes pour la Coupe du monde. La FIBA soutient les fédérations en couvrant une grande partie de leurs coûts. Nous avons versé directement ou indirectement plus de 80 millions de francs suisses (environ 84 millions d’euros) aux fédérations pour couvrir leurs frais au cours des quatre dernières années », a répondu Andreas Zagklis, le secrétaire général de la Fédération.

Autres frais engagés, ceux qui concernent les assurances des joueurs et joueuses engagés dans des compétitions internationales. Pour le prochain cycle, la FIBA a ainsi prévu un budget de plus de 15 millions de francs suisses pour la seule assurance des joueurs et joueuses, et ça inclut les joueurs et joueuses de 3×3 et de basket-ball en fauteuil roulant.