Une Crazy 8 aux couleurs des Knicks ?

Tout au long de sa carrière, Kobe Bryant a pris soin « d’honorer » les Knicks en martyrisant la franchise new-yorkaise à chaque fois qu’il en a eu l’occasion. Après avoir annoncé le retour de la Crazy 8, chaussure initialement sortie en 1997, adidas va ainsi dévoiler un nouveau coloris en orange et bleu qui pourrait être assimilé aux couleurs des Knicks.

La tige se présente ici avec du daim « poilu » sur les parties de la tige ressortant en orange, et contrastée par des bandes blanches. Les touches de blanc et bleu pâle apparaissent au niveau du col et du talon, ainsi que sur la languette et la tirette. La composition de la semelle reprend le même mariage, entre orange, blanc et bleu pâle.

Ce coloris de la Crazy 8 sera disponible sur le sol nord-américain à partir du 18 septembre au prix de 150 dollars.

(Via SneakerNews)

