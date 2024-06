Un été international aux allures de tremplin pour Shai Gilgeous-Alexander

Retenu dans le meilleur cinq du tournoi et très proche d’être nommé MVP, Shai Gilgeous-Alexander a vécu un été particulièrement réussi avec le Canada, récompensé d’une belle médaille de bronze. La première médaille pour les « Road Warriors » dans une grande compétition depuis… 1936 !

« Nous sommes contents et j’espère que nous avons inspiré certains enfants chez nous, car c’est la raison pour laquelle nous faisons tout ça : pour leur montrer que si l’on travaille dur, tout est possible », a déclaré la star canadienne, quelques instants après sa victoire en prolongation contre Team USA.

Autant dire qu’à trois semaines du début du « training camp » NBA, Shai Gilgeous-Alexander déborde de confiance en lui et se dit prêt à continuer sur sa lancée avec OKC.

« Tout ce tournoi va m’aider à être prêt pour la saison prochaine », a ainsi expliqué celui qui a tourné à 24.5 points, 6.4 rebonds, 6.4 passes et 1.6 interception de moyenne pendant la Coupe du monde. « Je vais être en forme, car j’ai joué au basket [durant l’intersaison] et je n’aurai pas besoin d’un temps d’ajustement. »

Au sortir de la meilleure saison de sa carrière, qui lui a valu d’être carrément retenu dans le meilleur cinq NBA, même sans participer aux playoffs, Shai Gilgeous-Alexander est donc déterminé à l’idée de faire encore mieux la saison prochaine avec sa franchise.

Histoire d’arriver, en prime, fin prêt pour les JO 2024 avec le Canada…

« Nous allons essayer de gagner les Jeux olympiques et je suis confiant : nous avons un très bon groupe et, plus nous jouerons ensemble, meilleurs nous serons… », a ainsi prévenu le joueur du Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 Total 386 33 49.6 34.9 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.