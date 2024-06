David Blatt, l’ange gardien de Jordi Fernandez

Plus tôt durant la Coupe du monde, David Blatt avait fait l’effort de rejoindre l’équipe canadienne à Jakarta en Indonésie. Si on parle d’effort, c’est parce que l’ancien coach des Cavaliers est touché par une sclérose en plaques depuis quelques années et qu’il souffre pour se déplacer.

Malgré ça, il était encore là, avec ses béquilles, à Manille, pour la petite finale contre Team USA. Il a donc vu de près la victoire du Canada, pour lequel il est consultant depuis trois ans. Une présence et un travail soulignés par Jordi Fernandez.

« Je veux remercier deux personnes uniques à mes yeux : ma femme Kelsie et David Blatt », a déclaré le coach médaillé de bronze pour BasketNews. « Je suis sûr que beaucoup ici le connaissent. Il est comme un ange gardien, toujours là pour moi. »

En plus d’être familier du basket européen (Jordi Fernandez est né en Espagne, David Blatt y a coaché), les deux hommes ont partagé une expérience commune à Cleveland en NBA. L’actuel assistant des Kings était alors en charge de l’équipe de G-League quand David Blatt coachait LeBron James et Kyrie Irving en 2014/15.

« On avait une superbe connexion », se souvient Jordi Fernandez. « Comme j’étais en G-League, il était un peu mon patron, mais il savait d’où je venais. Je l’ai observé pendant des années, c’est un des meilleurs de l’histoire. J’adore sa personnalité, son intelligence, sa manière de communiquer. »

Et la maladie du finaliste NBA 2015 n’a fait que souder des liens déjà très forts.

« C’est clair qu’on est proche », conclut ainsi le sélectionneur canadien. « On sait tous ce qui lui est arrivé, non seulement il s’est fait virer mais ensuite il a eu des problèmes de santé. J’ai énormément de respect pour la façon avec laquelle il gère tout ça et pour tout ce qu’il a fait pour moi. Il n’y a pas de mauvais jour pour lui, il a toujours une attitude positive. Il m’aide et c’est énorme pour moi. »