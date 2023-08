Malgré sa sclérose en plaques, David Blatt rend visite à l’équipe canadienne

Malgré ses difficultés de déplacement, il a fait l’effort de venir. David Blatt a rendu visite, à Jakarta en Indonésie, à l’équipe nationale canadienne dont il est consultant depuis trois ans.

L’ancien coach des Cavs (2014-2016), qui bataille depuis plusieurs années contre la sclérose en plaques, a assisté à l’entraînement de la troupe de Shai Gilgeous-Alexander avant le match de ce jour contre la Lettonie.

David Blatt visiting the Canadian national team in Jakarta pic.twitter.com/WXDr6yMms2 — Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) August 28, 2023

« De par mon expérience au sein de la FIBA, de par mon passé d’entraîneur et de par mon expérience en général, je fais partie d’une grande organisation et je suis heureux de participer à ce que nous essayons d’accomplir ici avec le Canada. Il s’agit de devenir une équipe du plus haut niveau sur la scène FIBA et d’obtenir de bons résultats dans toutes les compétitions auxquelles nous participons », affiche le technicien de 64 ans, dont l’équipe est un très sérieux candidat au podium.

Contraint de se mettre en retrait en 2019, en raison de sa maladie alors qu’il était à la tête de l’Olympiakos, l’entraîneur américano-israélien avait brièvement été consultant pour les Knicks. La saison passée, il officiait au Maccabi Tel Aviv, toujours comme conseiller, mais le club israélien a récemment annoncé que son engagement devait évoluer « pour raisons de santé ».

Selon Ynetnews, à cause de ses difficultés à prendre l’avion notamment, il pourrait finalement rester définitivement aux États-Unis où un poste de consultant au sein de l’université d’Arizona l’attendrait.