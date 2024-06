Pour l’Allemagne, tout a débuté en septembre 2021 à Braunschweig

Deux ans. C’est le court laps de temps qu’il aura fallu à Gordon Herbert pour faire de l’Allemagne la meilleure équipe du monde. Tout a commencé en septembre 2021 avec un tête-à-tête entre l’entraîneur fraichement nommé et son meilleur joueur, Dennis Schroder.

« C’est en 2021 que j’ai décroché le poste. J’ai conduit jusqu’à Braunschweig et j’ai rencontré Dennis en 2021, en septembre », se souvient Gordon Herbert. « Nous avons parlé pendant trois ou quatre heures et c’est là que tout a commencé. J’ai ressenti sa passion, son engagement et son implication pour son pays, son équipe nationale et ses coéquipiers. Pour moi, c’est là que tout a commencé. Septembre 2021 ».

Herbert-Schroder, le duo gagnant

Ce jour-là, lors de cette discussion, Gordon Herbert a su qu’il avait trouvé son leader et son homme de confiance. « Je pense que Dennis et moi avons établi des liens depuis septembre 2021, nous avons développé cette confiance au sein de l’équipe et entre nous » poursuit Gordon Herbert. « La chose la plus importante que j’ai faite a été de nommer Dennis capitaine. Il est très fier d’être le capitaine de l’équipe nationale allemande. Et c’est la deuxième année de notre plan triennal… Je pense que le plus important avec cette équipe, c’est que nous avons apprécié d’être ici, nous avons apprécié la compétition et les mots manquent pour qualifier pour Dennis Schroder et ce qu’il représente pour le basket-ball allemand. Dennis vous dira d’abord que c’est l’équipe qui prime. Nous ne serions pas là sans lui et nous ne serions pas là sans l’équipe ».

Si Gordon Herbert évoque un plan sur trois ans, c’est parce que la sélection visait les Jeux olympiques 2024, et le billet est dans la poche. Mais pour en arriver là, il a fallu passer par des phases de qualification avec des joueurs NBA et d’Euroleague pas forcément présents, et Gordon Herbert tient à remercier tous ceux qui ont participé à ce parcours exceptionnel.

Une pensée pour les joueurs qui ont participé aux fenêtres internationales

« J’aimerais rendre hommage à tous les joueurs allemands qui nous ont aidés à nous qualifier pour ce tournoi » insiste le technicien canadien. « Beaucoup de gens ne se souviennent pas que nous avons perdu le premier match de qualification contre l’Estonie. Ensuite, nous avons fait 10 victoires et 2 défaites. Dennis, Isaac Bonga et Johannes Voigtmann ont joué dans les fenêtres de juin. Les joueurs qui n’avaient pas de contrat sont venus et se sont engagés, donnant l’exemple à tous les autres. Voilà le résultat. Comme je l’ai dit aux joueurs, il s’agit d’un groupe extraordinaire. Nous étions d’abord une équipe, puis nous avions un talent individuel. »

Ce « talent individuel », c’est Dennis Schroder, élu MVP de la compétition, et qui sera là pour tenter la passe de trois à Paris aux Jeux olympiques. Depuis qu’il est capitaine, l’Allemagne a remporté le bronze à l’Euro et l’Or à la Coupe du monde.